kluychkooleg написав: А я завидую Вашему дару предвидения. Ведь Вы же наверняка знаете, каким будет курс гривни через два месяца. Завидую людям, которые мыслят на перспективу. А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать
Я конечно дико извиняюсь, а зачем мне надо знать какой будет курс хоть через два месяца хоть через год? Если бы я был скажем импортёром - то ок. Может быть мне бы и было это важно. Экспортёру имхо - по фигу. А вот мне, пересичному, на фиг это надо знать?
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............07.04.2021..........08.04.2021 дата розрахунку..............06.04.2021...........07.04.2021 Євро ................................32,898..................33,1388...+0.73% Долар США......................27,8384................27,8923...+0.19% После полудня доллар прибавил еще чуть более 1.5 копеек. Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до рабочих 1.5 копеек и выросли на 4 копейки. Около 11 снова растянулись до 2 копеек и снизились на 3 копейки. Около 11-30 снова сузились до 1.5 копеек и выросли на 3 копейки, вернувшись к утреннему максимуму. После этого приостановились. Начавшееся вчера днем падение индекса доллара продолжилось и после окончания нашей сессии. Закончилось оно поздно вечером. После этого начались колебания на месте, сейчас доллар находится на уровне ночного минимума. Справочный курс встретили котировками 27.8800 - 27.8950, что на 4 копейки выше открытия. Утренним ростом сегодня отыграли вчерашнее слишком интенсивное снижение, а потом начались разнонаправленные колебания. Игра спреда намекает на то, что после утреннего роста быки чувствуют себя немного более уверенно. Перед обедом опустились на полкопейки. После обеда расширили спред до 2 копеек, что может свидетельствовать о снижении активности, и уверенно пошли вверх. К 15-30 успели вырасти на 6 копеек. В мире доллар ведет себя спокойно. Официальный курс встретили котировками 27.9350 - 27.9550. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 13.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 27.0996 (-14) +80 2019 - 26.7687 (-26) +113
kluychkooleg написав: А я завидую Вашему дару предвидения. Ведь Вы же наверняка знаете, каким будет курс гривни через два месяца. Завидую людям, которые мыслят на перспективу. А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать
Я конечно дико извиняюсь, а зачем мне надо знать какой будет курс хоть через два месяца хоть через год? Если бы я был скажем импортёром - то ок. Может быть мне бы и было это важно. Экспортёру имхо - по фигу. А вот мне, пересичному, на фиг это надо знать?
Так у вас денег нет или вам все равно, сколько будут в гривне стоить ваши доллары?
kluychkooleg написав:Теперь каждый день будем бежать в направлении, противоположном предыдущему дню?
А почему нет? Сегодня в первой половине дня каждые полчаса разворачивались. Это нормальное дыхание рынка. Легкой наживы никто никому не обещал
А на яких подіях, новинах чи очікуваннях має зростати амплітуда коливань??? Імпорт через локдаун, на паузі. Гривні експортерам поки що не потрібно. Зарплати вже виплачені, а податки ще далеко. До повернення ПДВ в кінці місяця всі вже привикли. Новини про можливе загострення ситуації на кордоні вже відіграли. До повернення по ОВДП ще є час. До рішення по обліковій ставці ще тиждень. Через це можливо і так мало вчора позичили. Маємо робочий міжбанк без потрясінь. Ось і коливаємось в межах консенсусу в 27,8-28,0 який всіх влаштовує. А бізнес в цей час спокійно працює... адаптується до тієї ситуації що є. Всі усвідомлюють, що можуть розраховувати тільки на себе і що із нашим керівництвом "цей вірус надовго" (с). Можливо із середини наступного тижня буде трохи веселіше... Ф. 27,82/27,90
headshaker написав:Надо отметить, что обычно гривневая часть аукциона привлекает нерезидентов и способствует поступлению валюты на МБ, причем, начиная с дня аукциона. Глядя на сегодняшнюю динамику курса, есть надежда, что сколько-то нерезидентов таки согласилось на участие, но в абсолютных цифрах это все равно мизер. Впрочем, так ли это в действительности, узнаем в четверг - пятницу. Во всяком случае, в прошлую пятницу нерезиденты не покупали, а продавали ОВГЗ - на полмиллиарда. В таких пределах продаж не было уже несколько месяцев.
Рад буду любым соображениям, вносящим хоть долю позитива в наблюдаемую картину...
Так, позичили мало. Банки, напевно, не беруть на себе бо не має нагальної потреби для Мінфіну, а ті нерезиденти яким вони перепродували папери очікують на вищі ставки. Скоро засідання по перегляду облікової ставки. Можливо йдуть торги і провал по запозиченнях на цьому аукціоні - це один із арґументів покупців які очікують на підвищення ставок. Подивимось.
kluychkooleg написав: вам все равно, сколько будут в гривне стоить ваши доллары?
1. Обменный курс последние 5 лет находится в коридоре 26,5-28,5. За исключением 2019 года. Но то отдельная история, которая едва ли будет знать повторения. 2. Сколько будут в гривне стоить мои долары, мне инетерестно знать только тогда, когда я их буду сдавать. А история последних 30 лет говорит, что до "серьёзного рывка" сдавать валюту бессмысленно. А сколько копеек останется после сдачи "на хлеб" (хоть в плюс хоть в минус) мне не интересно. Как и остальным. Вот казначей банка - это другое дело. Интерес Сибарита вполне очевиден, что и определяет его понимание и "руку на пульсе". В критические периоды - мнение очевидцев конечно очень важно. Но каждый день наблюдать за движением "два шага вперёд и шаг назад"... 3. Игрища с валютой и гривне депозитом всегда заканчивалися плачевно. И ладно, раньше то хоть ставки были примлимыми с точки зрения риска. Но сейчас, 7,5% годовых в гривне, "грязными"? Да камон (с).