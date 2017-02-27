Додано: Сер 07 кві, 2021 14:56

kluychkooleg написав: Теперь каждый день будем бежать в направлении, противоположном предыдущему дню? Теперь каждый день будем бежать в направлении, противоположном предыдущему дню?

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............07.04.2021..........08.04.2021дата розрахунку..............06.04.2021...........07.04.2021Євро ................................32,898..................33,1388...+0.73%Долар США......................27,8384...................+0.19%После полудня доллар прибавил еще чуть более 1.5 копеек.Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до рабочих 1.5 копеек и выросли на 4 копейки. Около 11 снова растянулись до 2 копеек и снизились на 3 копейки. Около 11-30 снова сузились до 1.5 копеек и выросли на 3 копейки, вернувшись к утреннему максимуму. После этого приостановились.Начавшееся вчера днем падение индекса доллара продолжилось и после окончания нашей сессии. Закончилось оно поздно вечером. После этого начались колебания на месте, сейчас доллар находится на уровне ночного минимума.Справочный курс встретили котировками 27.8800 - 27.8950, что на 4 копейки выше открытия.Утренним ростом сегодня отыграли вчерашнее слишком интенсивное снижение, а потом начались разнонаправленные колебания. Игра спреда намекает на то, что после утреннего роста быки чувствуют себя немного более уверенно.Перед обедом опустились на полкопейки. После обеда расширили спред до 2 копеек, что может свидетельствовать о снижении активности, и уверенно пошли вверх. К 15-30 успели вырасти на 6 копеек.В мире доллар ведет себя спокойно.Официальный курс встретили котировками 27.9350 - 27.9550. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 13.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2020 - 27.0996 (-14) +802019 - 26.7687 (-26) +1132018 - 26.0270 (-4)2017 - 26.9740 (-13)НБУ опубликовал данные по резервам:А почему нет?Сегодня в первой половине дня каждые полчаса разворачивались. Это нормальное дыхание рынка.Легкой наживы никто никому не обещал