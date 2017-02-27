ЗВР с начала года снизились на 2,1 млрд долларов, при этом позитивное сальдо валютных интервенций НБУ на межбанке - 0,2 млрд долларов. Если помните, я как-то уже выражал скептицизм в отношении информативности последнего (со всем уважением к вашему труду и времени).
Вот наглядный пример, насколько ограниченным может быть межбанк в качестве площадки, определяющей баланс спроса-предложения на валюту и, не дай бог, еще и т.н. ЭОК Общегосударственный спрос на валюту превышает предложение, в то время как местечково-межбанковское предложение превышает спрос...
С точки зрения финансового менеджмента НБУ делает правильно, что не отправляет Минфин за валютой на межбанк для погашения государственных долгов - я сейчас не о причинах падения ЗВР, а о бенчмарках, которые мы здесь используем для оценки рынка и его трендов
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 07 кві, 2021 16:06, всього редагувалось 3 разів.
kluychkooleg написав: вам все равно, сколько будут в гривне стоить ваши доллары?
1. Обменный курс последние 5 лет находится в коридоре 26,5-28,5. За исключением 2019 года. Но то отдельная история, которая едва ли будет знать повторения. 2. Сколько будут в гривне стоить мои долары, мне инетерестно знать только тогда, когда я их буду сдавать. А история последних 30 лет говорит, что до "серьёзного рывка" сдавать валюту бессмысленно. А сколько копеек останется после сдачи "на хлеб" (хоть в плюс хоть в минус) мне не интересно. Как и остальным. Вот казначей банка - это другое дело. Интерес Сибарита вполне очевиден, что и определяет его понимание и "руку на пульсе". В критические периоды - мнение очевидцев конечно очень важно. Но каждый день наблюдать за движением "два шага вперёд и шаг назад"... 3. Игрища с валютой и гривне депозитом всегда заканчивалися плачевно. И ладно, раньше то хоть ставки были примлимыми с точки зрения риска. Но сейчас, 7,5% годовых в гривне, "грязными"? Да камон (с).
ЗВР с начала года снизились на 2,1 млрд долларов, при этом позитивное сальдо валютных интервенций НБУ на межбанке - 0,2 млрд долларов. Если помните, я как-то уже выражал скептицизм в отношении информативности последнего (со всем уважением к вашему труду и времени).
Вот наглядный пример, насколько ограниченным может быть межбанк в качестве площадки, определяющей баланс спроса-предложения на валюту и, не дай бог, еще и т.н. ЭОК Общегосударственный спрос на валюту превышает предложение, в то время как местечково-межбанковское предложение превышает спрос...
С точки зрения финансового менеджмента НБУ делает правильно, что не отправляет Минфин за валютой на межбанк для погашения государственных долгов - я сейчас не о причинах падения ЗВР, а о бенчмарках, которые мы здесь используем для оценки рынка и его трендов
Не будемо казати про моральну сторону, але по факту маємо маніпулювання обмінним курсом гривні (звичайно з найкращих міркувань).
Також по факту можна уявити, що якби міжбанк був би відкритим, то ми мали б наразі десь курс 30-35... а може навіть і більше.
зі. Ризикну зробити прогніз... В 21 році сезоність зламається, і піки курсу першої половини року будуть влітку )))
zРадио написав:С точки зрения финансового менеджмента НБУ делает правильно, что не отправляет Минфин за валютой на межбанк для погашения государственных долгов - я сейчас не о причинах падения ЗВР, а о бенчмарках, которые мы здесь используем для оценки рынка и его трендов