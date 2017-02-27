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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 75547555755675577558>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 91
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
25%
23
27.50-28.00
48%
44
28.00-28.50
14%
13
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:47

Нерезиденты потихоньку выходят. Пора начинать беспокоиться.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:00

  Сибарит написав:НБУ опубликовал данные по резервам: Міжнародні резерви становили 27 млрд дол. США за підсумками березня


ЗВР с начала года снизились на 2,1 млрд долларов, при этом позитивное сальдо валютных интервенций НБУ на межбанке - 0,2 млрд долларов. Если помните, я как-то уже выражал скептицизм в отношении информативности последнего (со всем уважением к вашему труду и времени).

Вот наглядный пример, насколько ограниченным может быть межбанк в качестве площадки, определяющей баланс спроса-предложения на валюту и, не дай бог, еще и т.н. ЭОК :mrgreen: Общегосударственный спрос на валюту превышает предложение, в то время как местечково-межбанковское предложение превышает спрос...

С точки зрения финансового менеджмента НБУ делает правильно, что не отправляет Минфин за валютой на межбанк для погашения государственных долгов - я сейчас не о причинах падения ЗВР, а о бенчмарках, которые мы здесь используем для оценки рынка и его трендов
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 07 кві, 2021 16:06, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:06

  lrs7719 написав:
  kluychkooleg написав: вам все равно, сколько будут в гривне стоить ваши доллары?


1. Обменный курс последние 5 лет находится в коридоре 26,5-28,5. За исключением 2019 года. Но то отдельная история, которая едва ли будет знать повторения.
2. Сколько будут в гривне стоить мои долары, мне инетерестно знать только тогда, когда я их буду сдавать. А история последних 30 лет говорит, что до "серьёзного рывка" сдавать валюту бессмысленно. А сколько копеек останется после сдачи "на хлеб" (хоть в плюс хоть в минус) мне не интересно. Как и остальным. Вот казначей банка - это другое дело. Интерес Сибарита вполне очевиден, что и определяет его понимание и "руку на пульсе". В критические периоды - мнение очевидцев конечно очень важно. Но каждый день наблюдать за движением "два шага вперёд и шаг назад"...
3. Игрища с валютой и гривне депозитом всегда заканчивалися плачевно. И ладно, раньше то хоть ставки были примлимыми с точки зрения риска. Но сейчас, 7,5% годовых в гривне, "грязными"? Да камон (с).


На текущем - 8,5%, а до 15 тыс. - 15%.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:27

  zРадио написав:
  Сибарит написав:НБУ опубликовал данные по резервам: Міжнародні резерви становили 27 млрд дол. США за підсумками березня


ЗВР с начала года снизились на 2,1 млрд долларов, при этом позитивное сальдо валютных интервенций НБУ на межбанке - 0,2 млрд долларов. Если помните, я как-то уже выражал скептицизм в отношении информативности последнего (со всем уважением к вашему труду и времени).

Вот наглядный пример, насколько ограниченным может быть межбанк в качестве площадки, определяющей баланс спроса-предложения на валюту и, не дай бог, еще и т.н. ЭОК :mrgreen: Общегосударственный спрос на валюту превышает предложение, в то время как местечково-межбанковское предложение превышает спрос...

С точки зрения финансового менеджмента НБУ делает правильно, что не отправляет Минфин за валютой на межбанк для погашения государственных долгов - я сейчас не о причинах падения ЗВР, а о бенчмарках, которые мы здесь используем для оценки рынка и его трендов

Не будемо казати про моральну сторону, але по факту маємо маніпулювання обмінним курсом гривні (звичайно з найкращих міркувань).

Також по факту можна уявити, що якби міжбанк був би відкритим, то ми мали б наразі десь курс 30-35... а може навіть і більше.

зі. Ризикну зробити прогніз...
В 21 році сезоність зламається, і піки курсу першої половини року будуть влітку )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:В 21 році сезоність зламається, і піки курсу першої половини року будуть влітку )))

Её с 19-го нет, а народ всё верит что она вернётся.

Новая власть - новая сезонность :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:31

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:а до 15 тыс. - 15%.

Что такое 15 тыщ депозита? Чуть больше одной средней зарплаты в миллионниках. Это даже на роль финансовой подушки или аварийного запаса не хватает.

Приятно конечно хоть где-то получать 15% годовых, но что это меняем в общем плане накоплений и сбережений? А уж как заработах вообще смех: для персионера один раз в АТБ сходить наверное дороже стоит.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:39

  zРадио написав:С точки зрения финансового менеджмента НБУ делает правильно, что не отправляет Минфин за валютой на межбанк для погашения государственных долгов - я сейчас не о причинах падения ЗВР, а о бенчмарках, которые мы здесь используем для оценки рынка и его трендов

Минус $1,5 млрд. Международные резервы Украины сокращаются четвертый месяц подряд
Международные резервы Украины в марте уменьшились на 5% и на 1 апреля составили $27,03 млрд по сравнению с 28,5 млрд на начало марта

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составил почти $1,3 млрд(в эквиваленте)

Офигенный финансовый менеджмент, при наличии кэш-флоу и более-менее спокойной финансовой обстановки, влазить в заначку

Это приводит к классическому - "батьку, годі торгувати, а то вже сдачу нічим давати"
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:С точки зрения финансового менеджмента НБУ делает правильно, что не отправляет Минфин за валютой на межбанк для погашения государственных долгов - я сейчас не о причинах падения ЗВР, а о бенчмарках, которые мы здесь используем для оценки рынка и его трендов

1. Когда-то мы здесь выяснили, что валюта Минфина учитывается в резервах. По мере необходимости Минфин может ей пользоваться.
2. У НБУ есть свои долги перед МФВ, которые иногда приходится возвращать.
3. Баланс интервенций на валютном рынке - это индикатор этого самого валютного рынка, за которым мы здесь наблюдаем. Я никогда не утверждал, что это индикатор платежного баланса или общего состояния экономики.

ЗЫ Коллеги! Я благодарен за поддержку, но не нужно меня так агрессивно защищать. Я сам вполне успешно проигнорирую все, что покажется мне некорректным :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:48

  pesikot написав:
  zРадио написав:С точки зрения финансового менеджмента НБУ делает правильно, что не отправляет Минфин за валютой на межбанк для погашения государственных долгов - я сейчас не о причинах падения ЗВР, а о бенчмарках, которые мы здесь используем для оценки рынка и его трендов

Минус $1,5 млрд. Международные резервы Украины сокращаются четвертый месяц подряд
Международные резервы Украины в марте уменьшились на 5% и на 1 апреля составили $27,03 млрд по сравнению с 28,5 млрд на начало марта

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составил почти $1,3 млрд(в эквиваленте)

Офигенный финансовый менеджмент, при наличии кэш-флоу и более-менее спокойной финансовой обстановки, влазить в заначку

Это приводит к классическому - "батьку, годі торгувати, а то вже сдачу нічим давати"


Если бы НБУ/Минфин купили столько валюты на межбанке, курс гривны снизился бы на 5-15%. Собственно, я и не спорю с тем, что нынешний курс не является паритетным, и доллар должен стоить дороже для балансирования внешней торговли, но это уже вопрос экономической политики, а тут речь о технике оплаты по внешнему долгу
zРадио
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