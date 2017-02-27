lrs7719 написав:

kluychkooleg написав: вам все равно, сколько будут в гривне стоить ваши доллары? вам все равно, сколько будут в гривне стоить ваши доллары?

1. Обменный курс последние 5 лет находится в коридоре 26,5-28,5. За исключением 2019 года. Но то отдельная история, которая едва ли будет знать повторения.2. Сколько будут в гривне стоить мои долары, мне инетерестно знать только тогда, когда я их буду сдавать. А история последних 30 лет говорит, что до "серьёзного рывка" сдавать валюту бессмысленно. А сколько копеек останется после сдачи "на хлеб" (хоть в плюс хоть в минус) мне не интересно. Как и остальным. Вот казначей банка - это другое дело. Интерес Сибарита вполне очевиден, что и определяет его понимание и "руку на пульсе". В критические периоды - мнение очевидцев конечно очень важно. Но каждый день наблюдать за движением "два шага вперёд и шаг назад"...3. Игрища с валютой и гривне депозитом всегда заканчивалися плачевно. И ладно, раньше то хоть ставки были примлимыми с точки зрения риска. Но сейчас, 7,5% годовых в гривне, "грязными"? Да камон (с).