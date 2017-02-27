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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7555755675577558>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 91
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
25%
23
27.50-28.00
48%
44
28.00-28.50
14%
13
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:ЗВР с начала года снизились на 2,1 млрд долларов, при этом позитивное сальдо валютных интервенций НБУ на межбанке - 0,2 млрд долларов. Если помните, я как-то уже выражал скептицизм в отношении информативности последнего (со всем уважением к вашему труду и времени).

Може досить доносити сюди постійню брехню, га? Нацбанк звітує про 1,5 млрд, а у декого в методичці написано 2,1 млрд. Може якось треба час від часу кураторів підправляти, га? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:51

  vitaliy_berdinskikh написав:
  kluychkooleg написав:а до 15 тыс. - 15%.

Что такое 15 тыщ депозита? Чуть больше одной средней зарплаты в миллионниках. Это даже на роль финансовой подушки или аварийного запаса не хватает.

Приятно конечно хоть где-то получать 15% годовых, но что это меняем в общем плане накоплений и сбережений? А уж как заработах вообще смех: для персионера один раз в АТБ сходить наверное дороже стоит.


Я писал о 8,5% на всю сумму, что больше упомянутых 7% на депо.
А 15% упомянул к слову, хотя, когда я открывал карту, а это было относительно недавно, 15% были на всю сумму. Вот тогда да, было вкусно.
А сейчас вообще не понятно чем, кроме валютных спекуляций, спасать деньги от инфляции.
Да и тогда, было не совсем понятно, так как держать больше 200 тысяч в одном банке тревожно.
А 15% грязными даже на 200 тыс. - это 2025 в месяц - пенсионеру один раз в АТБ сходить, как Вы метко написали.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 07 кві, 2021 16:55, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:52

  Сибарит написав:1. Когда-то мы здесь выяснили, что валюта Минфина учитывается в резервах. По мере необходимости Минфин может ей пользоваться.
2. У НБУ есть свои долги перед МФВ, которые иногда приходится возвращать.
3. Баланс интервенций на валютном рынке - это индикатор этого самого валютного рынка, за которым мы здесь наблюдаем. Я никогда не утверждал, что это индикатор платежного баланса или общего состояния экономики.


1. Согласен.
2. Согласен.
3. Скажу прямо - вы это понимаете, я это понимаю, а кто-то не понимает и уходит после прочтения этой части ваших сводок (само)обманутым
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:59

  Василь-Рівне написав:
  zРадио написав:ЗВР с начала года снизились на 2,1 млрд долларов, при этом позитивное сальдо валютных интервенций НБУ на межбанке - 0,2 млрд долларов. Если помните, я как-то уже выражал скептицизм в отношении информативности последнего (со всем уважением к вашему труду и времени).

Може досить доносити сюди постійню брехню, га? Нацбанк звітує про 1,5 млрд, а у декого в методичці написано 2,1 млрд. Може якось треба час від часу кураторів підправляти, га? :wink:




29,133 млрд минус 27,035 млрд не равно 2,1 млрд???

Зображення

Міжнародні резерви становили 27 млрд дол. США за підсумками березня
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... i-bereznya

Извиняйся давай!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Вот наглядный пример, насколько ограниченным может быть межбанк в качестве площадки, определяющей баланс спроса-предложения на валюту и, не дай бог, еще и т.н. ЭОК
поэтому сравнивать долларовые цены разных лет на какой либо неимпортируемый товар (недвижимость) глупо и бессмысленно, кино которое крутили на межбанке в 2004-2008 г. сделало долларовые цены тех лет (и в меньшей степени зарплаты) космическими. Курс валют живёт собственной жизнью и встречается с ЭОК только во время девальваций.
  zРадио написав:Если бы НБУ/Минфин купили столько валюты на межбанке, курс гривны снизился бы на 5-15%.
купили за месяц 1,3 ярда валюты? курс был бы 100 и доллары по талонам. Хорошо если за год столько купят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:11

  kluychkooleg написав:
На текущем - 8,5%, а до 15 тыс. - 15%.


Это в каком банке?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:12

  lrs7719 написав:
  kluychkooleg написав:
На текущем - 8,5%, а до 15 тыс. - 15%.


Это в каком банке?

форвард
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:13

Межбанк: противостояние курсовых интересов усилилось

Сегодня на валютном рынке скучно не было никому: ни клиентам, ни самим банкам. Противостояние курсовых интересов крупных игроков не только продолжилось, но и усилилось. В целом, доллар подорожал с 27,84/27,86 до 27,94/27,96 гривен, а евро вырос сразу на 18 копеек – с 33,05/33,07 до 33,23/33,25 гривен.

НБУ на торгах снова не появлялся, предоставив крупным игрокам самим разбираться с трендом по курсу доллара в течение дня. И они разобрались…

В части роста котировок по евровалюте сработал как фактор увеличения спроса на валюту на нашем межбанке, так и укрепление позиций евро относительно доллара на международных площадках. Там он вырос до 1,1893 доллара на момент написания статьи, что немедленно отражалось и на котировках евро на украинском межбанке.

Интересная ситуация сложилась с банками нерезидентов и с государственным Ощадбанком. “Дочки” иностранцев и этот госбанк были замечены с продажами доллара в середине дня. Именно их предложение сдерживало рост котировок, и в конечном итоге – с утренних 27,84/27,86 гривен доллар к 11 часам вырос только до 27,87/27,89 и до 27,875-27,88/27,89-27,895 к обеду. Все было более-менее стабильно.

Но всю идиллию нарушил выход с покупкой доллара другого иностранца – Ситибанка. Уже почти к самому обеду он вдруг решил прикупить $10-20 млн и это быстро нарушило все равновесие спроса и предложения на торгах. Котировки начали быстро расти, а продавцы – все больше задирать свои ценники. В итоге, курс вырос до 27,915/27,935 гривен к 15 часам и до 27,94/27,96 к 16:00 и остановился на этом уровне уже до самого завершения сессии.

Все эти курсовые игры еще раз показали – как зависим наш малообъемный межбанк от действий одного, максимум двух десятков игроков и их ситуативных курсовых задач. Все остальные участники торгов сегодня исполняли роль массовки и своими операциями особо на курс не влияли.

Главные события 7 апреля на валютном рынке:

Доллар вырос на 10 копеек – с утренних 27,84/27,86 гривен до 27,94/27,96 к концу торгов.

Нацбанк на рынок снова не выходил.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,8766 гривен, а официальный курс на 8 апреля 2021 года установлен на уровне 27,8923 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:16

  vitaliian написав:
  lrs7719 написав:
  kluychkooleg написав:
На текущем - 8,5%, а до 15 тыс. - 15%.


Это в каком банке?

форвард


Риски и близко не сопоставим с доходом. У того же Форварда (бывшего Рус. стандарта) в 2013 году было около 22%-24% годовых.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:А сейчас вообще не понятно чем, кроме валютных спекуляций, спасать деньги от инфляции.
много вы за февраль-март наспекулировали? курс как вкопанный.
vitaliian
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