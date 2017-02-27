Додано: Сер 07 кві, 2021 17:13

Сегодня на валютном рынке скучно не было никому: ни клиентам, ни самим банкам. Противостояние курсовых интересов крупных игроков не только продолжилось, но и усилилось. В целом, доллар подорожал с 27,84/27,86 до 27,94/27,96 гривен, а евро вырос сразу на 18 копеек – с 33,05/33,07 до 33,23/33,25 гривен.



НБУ на торгах снова не появлялся, предоставив крупным игрокам самим разбираться с трендом по курсу доллара в течение дня. И они разобрались…



В части роста котировок по евровалюте сработал как фактор увеличения спроса на валюту на нашем межбанке, так и укрепление позиций евро относительно доллара на международных площадках. Там он вырос до 1,1893 доллара на момент написания статьи, что немедленно отражалось и на котировках евро на украинском межбанке.



Интересная ситуация сложилась с банками нерезидентов и с государственным Ощадбанком. “Дочки” иностранцев и этот госбанк были замечены с продажами доллара в середине дня. Именно их предложение сдерживало рост котировок, и в конечном итоге – с утренних 27,84/27,86 гривен доллар к 11 часам вырос только до 27,87/27,89 и до 27,875-27,88/27,89-27,895 к обеду. Все было более-менее стабильно.



Но всю идиллию нарушил выход с покупкой доллара другого иностранца – Ситибанка. Уже почти к самому обеду он вдруг решил прикупить $10-20 млн и это быстро нарушило все равновесие спроса и предложения на торгах. Котировки начали быстро расти, а продавцы – все больше задирать свои ценники. В итоге, курс вырос до 27,915/27,935 гривен к 15 часам и до 27,94/27,96 к 16:00 и остановился на этом уровне уже до самого завершения сессии.



Все эти курсовые игры еще раз показали – как зависим наш малообъемный межбанк от действий одного, максимум двух десятков игроков и их ситуативных курсовых задач. Все остальные участники торгов сегодня исполняли роль массовки и своими операциями особо на курс не влияли.

Главные события 7 апреля на валютном рынке:



Доллар вырос на 10 копеек – с утренних 27,84/27,86 гривен до 27,94/27,96 к концу торгов.



Нацбанк на рынок снова не выходил.



Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,8766 гривен, а официальный курс на 8 апреля 2021 года установлен на уровне 27,8923 гривен за доллар.