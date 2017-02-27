Може досить доносити сюди постійню брехню, га? Нацбанк звітує про 1,5 млрд, а у декого в методичці написано 2,1 млрд. Може якось треба час від часу кураторів підправляти, га?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Може досить доносити сюди постійню брехню, га? Нацбанк звітує про 1,5 млрд, а у декого в методичці написано 2,1 млрд. Може якось треба час від часу кураторів підправляти, га?
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:51
Я писал о 8,5% на всю сумму, что больше упомянутых 7% на депо.
А 15% упомянул к слову, хотя, когда я открывал карту, а это было относительно недавно, 15% были на всю сумму. Вот тогда да, было вкусно.
А сейчас вообще не понятно чем, кроме валютных спекуляций, спасать деньги от инфляции.
Да и тогда, было не совсем понятно, так как держать больше 200 тысяч в одном банке тревожно.
А 15% грязными даже на 200 тыс. - это 2025 в месяц - пенсионеру один раз в АТБ сходить, как Вы метко написали.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 07 кві, 2021 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:52
1. Согласен.
2. Согласен.
3. Скажу прямо - вы это понимаете, я это понимаю, а кто-то не понимает и уходит после прочтения этой части ваших сводок (само)обманутым
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:59
29,133 млрд минус 27,035 млрд не равно 2,1 млрд???
Міжнародні резерви становили 27 млрд дол. США за підсумками березня
Извиняйся давай!
Додано: Сер 07 кві, 2021 17:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
поэтому сравнивать долларовые цены разных лет на какой либо неимпортируемый товар (недвижимость) глупо и бессмысленно, кино которое крутили на межбанке в 2004-2008 г. сделало долларовые цены тех лет (и в меньшей степени зарплаты) космическими. Курс валют живёт собственной жизнью и встречается с ЭОК только во время девальваций.
купили за месяц 1,3 ярда валюты? курс был бы 100 и доллары по талонам. Хорошо если за год столько купят.
Додано: Сер 07 кві, 2021 17:11
Додано: Сер 07 кві, 2021 17:12
Додано: Сер 07 кві, 2021 17:13
Межбанк: противостояние курсовых интересов усилилось
Сегодня на валютном рынке скучно не было никому: ни клиентам, ни самим банкам. Противостояние курсовых интересов крупных игроков не только продолжилось, но и усилилось. В целом, доллар подорожал с 27,84/27,86 до 27,94/27,96 гривен, а евро вырос сразу на 18 копеек – с 33,05/33,07 до 33,23/33,25 гривен.
НБУ на торгах снова не появлялся, предоставив крупным игрокам самим разбираться с трендом по курсу доллара в течение дня. И они разобрались…
В части роста котировок по евровалюте сработал как фактор увеличения спроса на валюту на нашем межбанке, так и укрепление позиций евро относительно доллара на международных площадках. Там он вырос до 1,1893 доллара на момент написания статьи, что немедленно отражалось и на котировках евро на украинском межбанке.
Интересная ситуация сложилась с банками нерезидентов и с государственным Ощадбанком. “Дочки” иностранцев и этот госбанк были замечены с продажами доллара в середине дня. Именно их предложение сдерживало рост котировок, и в конечном итоге – с утренних 27,84/27,86 гривен доллар к 11 часам вырос только до 27,87/27,89 и до 27,875-27,88/27,89-27,895 к обеду. Все было более-менее стабильно.
Но всю идиллию нарушил выход с покупкой доллара другого иностранца – Ситибанка. Уже почти к самому обеду он вдруг решил прикупить $10-20 млн и это быстро нарушило все равновесие спроса и предложения на торгах. Котировки начали быстро расти, а продавцы – все больше задирать свои ценники. В итоге, курс вырос до 27,915/27,935 гривен к 15 часам и до 27,94/27,96 к 16:00 и остановился на этом уровне уже до самого завершения сессии.
Все эти курсовые игры еще раз показали – как зависим наш малообъемный межбанк от действий одного, максимум двух десятков игроков и их ситуативных курсовых задач. Все остальные участники торгов сегодня исполняли роль массовки и своими операциями особо на курс не влияли.
Главные события 7 апреля на валютном рынке:
Доллар вырос на 10 копеек – с утренних 27,84/27,86 гривен до 27,94/27,96 к концу торгов.
Нацбанк на рынок снова не выходил.
Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,8766 гривен, а официальный курс на 8 апреля 2021 года установлен на уровне 27,8923 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Сер 07 кві, 2021 17:16
Додано: Сер 07 кві, 2021 17:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
|