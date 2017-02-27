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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 кві, 2021 17:32
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
А сейчас вообще не понятно чем, кроме валютных спекуляций, спасать деньги от инфляции.
много вы за февраль-март наспекулировали? курс как вкопанный.
Так я только раз попробовал ради эксперимента - 26 марта
Волна крохотная была, доход смешной - 1500 грн.
Следующую, последнюю прозевал, да и ну его нафиг.
Я то думал, что будем хоть 27,60 - 28,10 ходить с участием НБУ.
А с такими метаниями овчинка выделки не стоит.
В ОВГЗ что-ли податься? Страну спасать.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:34
kluychkooleg написав:
Я то думал, что будем хоть 27,60 - 28,10 ходить с участием НБУ.
счастье походов закончилось с уходом Яши.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:36
lrs7719 написав:
Риски и близко не сопоставим с доходом. У того же Форварда (бывшего Рус. стандарта) в 2013 году было около 22%-24% годовых.
В чем риск в пределах 200 тысяч? Кроме того у Форварда еще ряд приятных плюшек прилагается.
А когда-то и по доллару депозиты по 12% были и выше. Чистыми.
Но то вчера большие, а сегодня маленькие, но по 1%.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:36
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
Я то думал, что будем хоть 27,60 - 28,10 ходить с участием НБУ.
счастье походов закончилось с уходом Яши.
Та ладно, на 27,60 спускались совсем недавно.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:37
kluychkooleg написав:
В чем риск в пределах 200 тысяч?
% ты ниже инфляции, сами ж писали.
kluychkooleg написав:
А сейчас вообще не понятно чем, кроме валютных спекуляций, спасать деньги от инфляции.
kluychkooleg написав:
Та ладно, на 27,60 спускались совсем недавно.
это были штаны за сорок гривен,
по сценарию весной должны были под 27 а летом под 26 нырнуть.
Шмыгаль, пора поднимать % привлечения ОВГЗ без валюты нерезов никак.
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