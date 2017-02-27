kluychkooleg написав:А сейчас вообще не понятно чем, кроме валютных спекуляций, спасать деньги от инфляции.
много вы за февраль-март наспекулировали? курс как вкопанный.
Так я только раз попробовал ради эксперимента - 26 марта Волна крохотная была, доход смешной - 1500 грн. Следующую, последнюю прозевал, да и ну его нафиг. Я то думал, что будем хоть 27,60 - 28,10 ходить с участием НБУ. А с такими метаниями овчинка выделки не стоит. В ОВГЗ что-ли податься? Страну спасать.
lrs7719 написав:Риски и близко не сопоставим с доходом. У того же Форварда (бывшего Рус. стандарта) в 2013 году было около 22%-24% годовых.
В чем риск в пределах 200 тысяч? Кроме того у Форварда еще ряд приятных плюшек прилагается. А когда-то и по доллару депозиты по 12% были и выше. Чистыми. Но то вчера большие, а сегодня маленькие, но по 1%.