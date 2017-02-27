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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 75567557755875597560>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 91
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
25%
23
27.50-28.00
48%
44
28.00-28.50
14%
13
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:32

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:А сейчас вообще не понятно чем, кроме валютных спекуляций, спасать деньги от инфляции.
много вы за февраль-март наспекулировали? курс как вкопанный.


Так я только раз попробовал ради эксперимента - 26 марта :)
Волна крохотная была, доход смешной - 1500 грн.
Следующую, последнюю прозевал, да и ну его нафиг.
Я то думал, что будем хоть 27,60 - 28,10 ходить с участием НБУ.
А с такими метаниями овчинка выделки не стоит.
В ОВГЗ что-ли податься? Страну спасать.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Я то думал, что будем хоть 27,60 - 28,10 ходить с участием НБУ.
счастье походов закончилось с уходом Яши.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:36

  lrs7719 написав:Риски и близко не сопоставим с доходом. У того же Форварда (бывшего Рус. стандарта) в 2013 году было около 22%-24% годовых.


В чем риск в пределах 200 тысяч? Кроме того у Форварда еще ряд приятных плюшек прилагается.
А когда-то и по доллару депозиты по 12% были и выше. Чистыми.
Но то вчера большие, а сегодня маленькие, но по 1%.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:36

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Я то думал, что будем хоть 27,60 - 28,10 ходить с участием НБУ.
счастье походов закончилось с уходом Яши.


Та ладно, на 27,60 спускались совсем недавно.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:В чем риск в пределах 200 тысяч?
% ты ниже инфляции, сами ж писали.
  kluychkooleg написав:А сейчас вообще не понятно чем, кроме валютных спекуляций, спасать деньги от инфляции.

  kluychkooleg написав:Та ладно, на 27,60 спускались совсем недавно.
это были штаны за сорок гривен,
по сценарию весной должны были под 27 а летом под 26 нырнуть.
Шмыгаль, пора поднимать % привлечения ОВГЗ без валюты нерезов никак.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:33

  vitaliian написав:
  lrs7719 написав:
  kluychkooleg написав:
На текущем - 8,5%, а до 15 тыс. - 15%.


Это в каком банке?

форвард

А что за "Текущий" в "Форварде" под 8,5%?
Это не карточный с превышением 15 тыс.?
Ведь, если "Ощадний", то там всего 7%:
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... _oshad.pdf
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Igneus написав:А что за "Текущий" в "Форварде" под 8,5%?
карта коко дебет
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:3. Скажу прямо - вы это понимаете, я это понимаю, а кто-то не понимает и уходит после прочтения этой части ваших сводок (само)обманутым

Я не склонен столь пренебрежительно относиться к коллегам :)

К тому же мне кажется, что воспринять баланс интервенций на валютном рынке как баланс интервенций на валютном рынке значительно проще, чем разобраться в классификации статей платежного баланса :)

Если все же не убедил, во всем виноват не я, а НБУ. Это они публикуют результаты интервенций с начала года нарастающим итогом. Я только вычитаю меньшее из большего и перетаскиваю на видное место :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:00

  Сибарит написав:Я не склонен столь пренебрежительно относиться к коллегам :)


Ну не знаю - с уважением к участникам, но выше Василь умудрился перепутать даже понятия "за март" и "с начала года"

  Сибарит написав:Если все же не убедил, во всем виноват не я, а НБУ


Не хотел вас винить, если со стороны это так кажется :D Хотел продемонстрировать на наглядном примере каверзность этого stand alone показателя
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:28

  kluychkooleg написав:
  Zebra написав:
  kluychkooleg написав:Завидую людям, которые мыслят на перспективу.


Точно угадать курс - сложно. Но куда дует ветер понять не сложно, оглядываясь на фундаментальные факторы.

Если продать сейчас доллар - по какой цене его можно будет откупить? По 26 дадут?

А если купить по 28, каковая вероятность его продать по 30 ? Очень даже перспективная.


Те, кто не хотят или не умеют прогнозировать, занимаются скальпингом.


Мне кажется, для тех кто хочет продуктивно заниматься "скальпингом" на гривне, то проще и доходнее будет открыть свой обменник-"окно" в каком-нибудь супермаркете. :mrgreen:
Alex2007
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