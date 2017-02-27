Додано: Сер 07 кві, 2021 19:54

zРадио написав: 3. Скажу прямо - вы это понимаете, я это понимаю, а кто-то не понимает и уходит после прочтения этой части ваших сводок (само)обманутым 3. Скажу прямо - вы это понимаете, я это понимаю, а кто-то не понимает и уходит после прочтения этой части ваших сводок (само)обманутым

Я не склонен столь пренебрежительно относиться к коллегамК тому же мне кажется, что воспринять баланс интервенций на валютном рынке как баланс интервенций на валютном рынке значительно проще, чем разобраться в классификации статей платежного балансаЕсли все же не убедил, во всем виноват не я, а НБУ. Это они публикуют результаты интервенций с начала года нарастающим итогом. Я только вычитаю меньшее из большего и перетаскиваю на видное место