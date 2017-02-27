Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 кві, 2021 17:32
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
А сейчас вообще не понятно чем, кроме валютных спекуляций, спасать деньги от инфляции.
много вы за февраль-март наспекулировали? курс как вкопанный.
Так я только раз попробовал ради эксперимента - 26 марта
Волна крохотная была, доход смешной - 1500 грн.
Следующую, последнюю прозевал, да и ну его нафиг.
Я то думал, что будем хоть 27,60 - 28,10 ходить с участием НБУ.
А с такими метаниями овчинка выделки не стоит.
В ОВГЗ что-ли податься? Страну спасать.
kluychkooleg
Повідомлень: 535
З нами з: 30.12.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 105 раз.
Профіль
Додано: Сер 07 кві, 2021 17:34
kluychkooleg написав:
Я то думал, что будем хоть 27,60 - 28,10 ходить с участием НБУ.
счастье походов закончилось с уходом Яши.
vitaliian
Повідомлень: 6578
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 1860 раз.
Профіль
Додано: Сер 07 кві, 2021 17:36
lrs7719 написав:
Риски и близко не сопоставим с доходом. У того же Форварда (бывшего Рус. стандарта) в 2013 году было около 22%-24% годовых.
В чем риск в пределах 200 тысяч? Кроме того у Форварда еще ряд приятных плюшек прилагается.
А когда-то и по доллару депозиты по 12% были и выше. Чистыми.
Но то вчера большие, а сегодня маленькие, но по 1%.
kluychkooleg
Повідомлень: 535
З нами з: 30.12.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 105 раз.
Профіль
Додано: Сер 07 кві, 2021 17:36
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
Я то думал, что будем хоть 27,60 - 28,10 ходить с участием НБУ.
счастье походов закончилось с уходом Яши.
Та ладно, на 27,60 спускались совсем недавно.
kluychkooleg
Повідомлень: 535
З нами з: 30.12.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 105 раз.
Профіль
Додано: Сер 07 кві, 2021 17:37
kluychkooleg написав:
В чем риск в пределах 200 тысяч?
% ты ниже инфляции, сами ж писали.
kluychkooleg написав:
А сейчас вообще не понятно чем, кроме валютных спекуляций, спасать деньги от инфляции.
kluychkooleg написав:
Та ладно, на 27,60 спускались совсем недавно.
это были штаны за сорок гривен,
по сценарию весной должны были под 27 а летом под 26 нырнуть.
Шмыгаль, пора поднимать % привлечения ОВГЗ без валюты нерезов никак.
vitaliian
Повідомлень: 6578
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 1860 раз.
Профіль
Додано: Сер 07 кві, 2021 18:33
vitaliian написав: lrs7719 написав: kluychkooleg написав:
На текущем - 8,5%, а до 15 тыс. - 15%.
Это в каком банке?
форвард
А что за "Текущий" в "Форварде" под 8,5%?
Это не карточный с превышением 15 тыс.?
Ведь, если "Ощадний", то там всего 7%:
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... _oshad.pdf
Igneus
Повідомлень: 1023
З нами з: 29.08.18
Подякував: 502 раз.
Подякували: 457 раз.
Профіль
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:14
Igneus написав:
А что за "Текущий" в "Форварде" под 8,5%?
карта коко дебет
vitaliian
Повідомлень: 6578
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 1860 раз.
Профіль
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:54
zРадио написав:
3. Скажу прямо - вы это понимаете, я это понимаю, а кто-то не понимает и уходит после прочтения этой части ваших сводок (само)обманутым
Я не склонен столь пренебрежительно относиться к коллегам
К тому же мне кажется, что воспринять баланс интервенций на валютном рынке как баланс интервенций на валютном рынке значительно проще, чем разобраться в классификации статей платежного баланса
Если все же не убедил, во всем виноват не я, а НБУ. Это они публикуют результаты интервенций с начала года нарастающим итогом. Я только вычитаю меньшее из большего и перетаскиваю на видное место
Сибарит
Форумчанин року
Повідомлень: 5723
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3883 раз.
Подякували: 11417 раз.
Профіль
28
11
28
2
Додано: Сер 07 кві, 2021 20:00
Сибарит написав:
Я не склонен столь пренебрежительно относиться к коллегам
Ну не знаю - с уважением к участникам, но выше Василь умудрился перепутать даже понятия "за март" и "с начала года"
Сибарит написав:
Если все же не убедил, во всем виноват не я, а НБУ
Не хотел вас винить, если со стороны это так кажется
Хотел продемонстрировать на наглядном примере каверзность этого stand alone показателя
zРадио
Повідомлень: 9730
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2047 раз.
Подякували: 4420 раз.
Профіль
16
7
3
Додано: Сер 07 кві, 2021 20:28
kluychkooleg написав: Zebra написав: kluychkooleg написав:
Завидую людям, которые мыслят на перспективу.
Точно угадать курс - сложно. Но куда дует ветер понять не сложно, оглядываясь на фундаментальные факторы.
Если продать сейчас доллар - по какой цене его можно будет откупить? По 26 дадут?
А если купить по 28, каковая вероятность его продать по 30 ? Очень даже перспективная.
Те, кто не хотят или не умеют прогнозировать, занимаются скальпингом.
Мне кажется, для тех кто хочет
продуктивно
заниматься "скальпингом" на гривне, то проще и доходнее будет открыть свой обменник-"окно" в каком-нибудь супермаркете.
Alex2007
1
Повідомлень: 2865
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 1218 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
23914
3225998
7428
1771593
785
193791