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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7557755875597560>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 91
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
25%
23
27.50-28.00
48%
44
28.00-28.50
14%
13
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:проще и доходнее будет открыть свой обменник-"окно" в каком-нибудь супермаркете
любым бизнесом заниматься надо! А хочется 700 грн/в день вообще без усилий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:33

  Alex2007 написав:Мне кажется, для тех кто хочет продуктивно заниматься "скальпингом" на гривне, то проще и доходнее будет открыть свой обменник-"окно" в каком-нибудь супермаркете. :mrgreen:


Это, если относиться к этому, как к работе, а не как к азартной игре в свободное от основной работы время, приносящей гораздо больший доход.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:36

  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:проще и доходнее будет открыть свой обменник-"окно" в каком-нибудь супермаркете
любым бизнесом заниматься надо! А хочется 700 грн/в день вообще без усилий.


Вообще без усилий не получится. Это нужно, как минимум, весь день межбанк мониторить.
А есть работы, где за пару часов с небольшими усилиями можно значительно больше заработать. Тут уж кто на что учился.
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ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

https://news.finance.ua/ru/news/-/49067 ... -2026-goda

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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну естественно, нужно относиться как к бизнесу и постоянно быть вовлеченным в это. :D

А если как к азартной игре, то тогда действительно, главное, не "заигрываться" в другое (несвободное от работы) время . :D
чтоб не получалось невдобных ситуаций, когда поменял котлету на гривну в надежде на 10 копеек ниже откупить, утром глянул - вроде всё ок, занялся спокойно работой, заглянул в 12 перед обедом - "мать его, .... ", курс на 15 копеек вверху, побежал менять назад. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Это нужно, как минимум, весь день межбанк мониторить.
в метатрейдере можно бота "советчика" подключить. Почему банки с онлайн обменами до такого не додумались, установил коридор когда сливаться когда откупаться и всё.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:50

  Успіх написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/490674/mvf-dal-prognoz-kursa-dollara-k-grivne-do-2026-goda

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Послушайте " долярчик ", Нам бы не усраться при первых взрывах .....
...что то не видно чтобы МВФ спешил на помощь (помните ЧИПА и ДЕЙЛА ?)
холява
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:А хочется 700 грн/в день вообще без усилий.

Доречі(згадуючи ваші недавні порівняння курсів в банках) якщо ви зателефонували в банк Х і сказали, що до години часу завезете їм 10К долярчиків по курсу Y, чи буде у них гривня?
Там твердо відповідають - "так!"
Ви під'їзджаєте до них через 40хв - кладете цеглину франклінів до вікна і кажете -"я вам телефонував..."
А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.."
Може таке бути?
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:55

  Успіх написав:
  vitaliian написав:А хочется 700 грн/в день вообще без усилий.

Доречі(згадуючи ваші недавні порівняння курсів в банках) якщо ви зателефонували в банк Х і сказали, що до години часу завезете їм 10К долярчиків по курсу Y, чи буде у них гривня?
Там твердо відповідають - "так!"
Ви під'їзджаєте до них через 40хв - кладете цеглину франклінів до вікна і кажете -"я вам телефонував..."
А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.."
Може таке бути?


Вы должны быть благодарны за такое развитие событий !

А могли бы и ножичком по горлу ....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:58

  холява написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:А хочется 700 грн/в день вообще без усилий.

Доречі(згадуючи ваші недавні порівняння курсів в банках) якщо ви зателефонували в банк Х і сказали, що до години часу завезете їм 10К долярчиків по курсу Y, чи буде у них гривня?
Там твердо відповідають - "так!"
Ви під'їзджаєте до них через 40хв - кладете цеглину франклінів до вікна і кажете -"я вам телефонував..."
А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.."
Може таке бути?


Вы должны быть благодарны за такое развитие событий !

А могли бы и ножичком по горлу ....
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