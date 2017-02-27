Alex2007 написав:проще и доходнее будет открыть свой обменник-"окно" в каком-нибудь супермаркете
любым бизнесом заниматься надо! А хочется 700 грн/в день вообще без усилий.
Вообще без усилий не получится. Это нужно, как минимум, весь день межбанк мониторить. А есть работы, где за пару часов с небольшими усилиями можно значительно больше заработать. Тут уж кто на что учился.
ну естественно, нужно относиться как к бизнесу и постоянно быть вовлеченным в это.
А если как к азартной игре, то тогда действительно, главное, не "заигрываться" в другое (несвободное от работы) время . чтоб не получалось невдобных ситуаций, когда поменял котлету на гривну в надежде на 10 копеек ниже откупить, утром глянул - вроде всё ок, занялся спокойно работой, заглянул в 12 перед обедом - "мать его, .... ", курс на 15 копеек вверху, побежал менять назад.
vitaliian написав:А хочется 700 грн/в день вообще без усилий.
Доречі(згадуючи ваші недавні порівняння курсів в банках) якщо ви зателефонували в банк Х і сказали, що до години часу завезете їм 10К долярчиків по курсу Y, чи буде у них гривня? Там твердо відповідають - "так!" Ви під'їзджаєте до них через 40хв - кладете цеглину франклінів до вікна і кажете -"я вам телефонував..." А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.." Може таке бути?
vitaliian написав:А хочется 700 грн/в день вообще без усилий.
Доречі(згадуючи ваші недавні порівняння курсів в банках) якщо ви зателефонували в банк Х і сказали, що до години часу завезете їм 10К долярчиків по курсу Y, чи буде у них гривня? Там твердо відповідають - "так!" Ви під'їзджаєте до них через 40хв - кладете цеглину франклінів до вікна і кажете -"я вам телефонував..." А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.." Може таке бути?
Вы должны быть благодарны за такое развитие событий !
vitaliian написав:А хочется 700 грн/в день вообще без усилий.
Доречі(згадуючи ваші недавні порівняння курсів в банках) якщо ви зателефонували в банк Х і сказали, що до години часу завезете їм 10К долярчиків по курсу Y, чи буде у них гривня? Там твердо відповідають - "так!" Ви під'їзджаєте до них через 40хв - кладете цеглину франклінів до вікна і кажете -"я вам телефонував..." А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.." Може таке бути?
Вы должны быть благодарны за такое развитие событий !