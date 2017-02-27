Успіх написав:А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.." Може таке бути?
ну это святое, курс под вас никто держать не будет. Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.
холява написав:А могли бы и ножичком по горлу ....
вероятность погибнуть в дтп или умереть от ковида в тысячу раз выше. А ножичком по горлу могут и просто так пройтись, не так посмотрел, не то сказал или просто обознались. Меня так на море приняли за любовника чьей-то жены, до ножичка не дошло, но угроз я услышал много.
Успіх написав:якщо ви зателефонували в банк Х і сказали, що до години часу завезете їм 10К долярчиків по курсу Y, чи буде у них гривня?
если банк серьёзный вам скажут на какое время в какое отделение подойти, там будет гривна и комната пересчёта. Они же тоже зарабатывают на валютообмене, и не меньше вашего заинтересованы. По крайней мере в Киеве так.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 кві, 2021 21:14, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007 написав:ну естественно, нужно относиться как к бизнесу и постоянно быть вовлеченным в это.
А если как к азартной игре, то тогда действительно, главное, не "заигрываться" в другое (несвободное от работы) время . чтоб не получалось невдобных ситуаций, когда поменял котлету на гривну в надежде на 10 копеек ниже откупить, утром глянул - вроде всё ок, занялся спокойно работой, заглянул в 12 перед обедом - "мать его, .... ", курс на 15 копеек вверху, побежал менять назад.
Для этого есть два экрана Я даже на курсах английского онлайн, продолжал за курсом следить. То есть есть на одном экране ZOOM с английским, на другом график.