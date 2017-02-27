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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7557755875597560

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 91
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
25%
23
27.50-28.00
48%
44
28.00-28.50
14%
13
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.."
Може таке бути?
ну это святое, курс под вас никто держать не будет. Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.
  холява написав:А могли бы и ножичком по горлу ....
вероятность погибнуть в дтп или умереть от ковида в тысячу раз выше.
А ножичком по горлу могут и просто так пройтись, не так посмотрел, не то сказал или просто обознались. Меня так на море приняли за любовника чьей-то жены, до ножичка не дошло, но угроз я услышал много.
  Успіх написав:якщо ви зателефонували в банк Х і сказали, що до години часу завезете їм 10К долярчиків по курсу Y, чи буде у них гривня?
если банк серьёзный вам скажут на какое время в какое отделение подойти, там будет гривна и комната пересчёта. Они же тоже зарабатывают на валютообмене, и не меньше вашего заинтересованы.
По крайней мере в Киеве так.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 кві, 2021 21:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:08

  Alex2007 написав:ну естественно, нужно относиться как к бизнесу и постоянно быть вовлеченным в это.

А если как к азартной игре, то тогда действительно, главное, не "заигрываться" в другое (несвободное от работы) время .
чтоб не получалось невдобных ситуаций, когда поменял котлету на гривну в надежде на 10 копеек ниже откупить, утром глянул - вроде всё ок, занялся спокойно работой, заглянул в 12 перед обедом - "мать его, .... ", курс на 15 копеек вверху, побежал менять назад. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Для этого есть два экрана :) Я даже на курсах английского онлайн, продолжал за курсом следить. То есть есть на одном экране ZOOM с английским, на другом график.
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 7557755875597560
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