Успіх написав:А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.." Може таке бути?
ну это святое, курс под вас никто держать не будет. Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.
холява написав:А могли бы и ножичком по горлу ....
вероятность погибнуть в дтп или умереть от ковида в тысячу раз выше. А ножичком по горлу могут и просто так пройтись, не так посмотрел, не то сказал или просто обознались. Меня так на море приняли за любовника чьей-то жены, до ножичка не дошло, но угроз я услышал много.
Успіх написав:якщо ви зателефонували в банк Х і сказали, що до години часу завезете їм 10К долярчиків по курсу Y, чи буде у них гривня?
если банк серьёзный вам скажут на какое время в какое отделение подойти, там будет гривна и комната пересчёта. Просто не могут они в каждом отделении держать 280к наличнымии на случай вдруг вам всдумается сдать валюту. Они тоже зарабатывают на валютообмене, и не меньше вашего в нём заинтересованы. По крайней мере в Киеве так.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 кві, 2021 21:17, всього редагувалось 4 разів.
Alex2007 написав:ну естественно, нужно относиться как к бизнесу и постоянно быть вовлеченным в это.
А если как к азартной игре, то тогда действительно, главное, не "заигрываться" в другое (несвободное от работы) время . чтоб не получалось невдобных ситуаций, когда поменял котлету на гривну в надежде на 10 копеек ниже откупить, утром глянул - вроде всё ок, занялся спокойно работой, заглянул в 12 перед обедом - "мать его, .... ", курс на 15 копеек вверху, побежал менять назад.
Для этого есть два экрана Я даже на курсах английского онлайн, продолжал за курсом следить. То есть есть на одном экране ZOOM с английским, на другом график.
Успіх написав:А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.." Може таке бути?
ну это святое, курс под вас никто держать не будет. Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.
холява написав:А могли бы и ножичком по горлу ....
вероятность погибнуть в дтп или умереть от ковида в тысячу раз выше. А ножичком по горлу могут и просто так пройтись, не так посмотрел, не то сказал или просто обознались. Меня так на море приняли за любовника чьей-то жены, до ножичка не дошло, но угроз я услышал много.
анекдот такой есть ..... Прадедушка Васи видел Ленина. И вот учитель в классе просит рассказать о встрече с дедушкой Лениным . Дед Васи начинает рассказ ... Добрый был человек ..... Приходят сироты к дедушке Ленину и говорят , дайте нам медку , что Вам передали Башкирские пролетарии , КУШАТЬ ОХОТА А он им говорит , мол "балалайка " И глаза , такие добрые ,добрые. А ведь мог и ножичком по горлу
vitaliian написав:Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.
для цього існує елементарна перестраховка: на віртуалку переводите рівно стільки, скільки по курсу стягне за конкретну суму в юсд. Якщо курс в процесі проводки змінився в більшу сторону, проводка не пройде. Якщо вниз - залишиться на масло
kluychkooleg написав:Это нужно, как минимум, весь день межбанк мониторить.
в метатрейдере можно бота "советчика" подключить. Почему банки с онлайн обменами до такого не додумались, установил коридор когда сливаться когда откупаться и всё.
потому и не подлючают, чтобы народ их не прокинул Ну и курсы банки же не плавно меняют, это надо бота к Межбанку подключать. А в банке ты слил условно по 27,95, поставил цель 27,80 и стоп на 27,95, в банке сейчас курс 27,75 - 27,85, но курс на МБ уже явно вверх пошел, уже 27,95, пора стопу сработать, но бот МБ не видит. И тут банк ставит курс 27,90 - 28, стоп срабатывает, но ты в минусе.
kluychkooleg написав:Ну и курсы банки же не плавно меняют, это надо бота к Межбанку подключать. А в банке ты слил условно по 27,95, поставил цель 27,80 и стоп на 27,95, в банке сейчас курс 27,75 - 27,85, но курс на МБ уже явно вверх пошел, уже 27,95, пора стопу сработать, но бот МБ не видит. И тут банк ставит курс 27,90 - 28, стоп срабатывает, но ты в минусе.
Я ранее писал, что системно банки для валютообмена не подходят, слишком много заморочек включая финмон, комиссии, широкие спрэды, частые смены тарифов, предзаказ денег, тупые кассиры и тд. Держать валюту можно в ячейке, а менять в другом месте.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 кві, 2021 22:18, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:А хочется 700 грн/в день вообще без усилий.
Доречі(згадуючи ваші недавні порівняння курсів в банках) якщо ви зателефонували в банк Х і сказали, що до години часу завезете їм 10К долярчиків по курсу Y, чи буде у них гривня? Там твердо відповідають - "так!" Ви під'їзджаєте до них через 40хв - кладете цеглину франклінів до вікна і кажете -"я вам телефонував..." А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.." Може таке бути?
Вы должны быть благодарны за такое развитие событий !
А могли бы и ножичком по горлу ....
Ваш позитив, оптимизм и жизнелюбие просто притягивают сегодня.
vitaliian написав:ну это святое, курс под вас никто держать не будет. Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.
берите евро - вон до сих пор держат 33.07 - а это гораздо ниже рынка