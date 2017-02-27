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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7558755975607561>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 91
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
25%
23
27.50-28.00
48%
44
28.00-28.50
14%
13
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.."
Може таке бути?
ну это святое, курс под вас никто держать не будет. Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.
  холява написав:А могли бы и ножичком по горлу ....
вероятность погибнуть в дтп или умереть от ковида в тысячу раз выше.
А ножичком по горлу могут и просто так пройтись, не так посмотрел, не то сказал или просто обознались. Меня так на море приняли за любовника чьей-то жены, до ножичка не дошло, но угроз я услышал много.
  Успіх написав:якщо ви зателефонували в банк Х і сказали, що до години часу завезете їм 10К долярчиків по курсу Y, чи буде у них гривня?
если банк серьёзный вам скажут на какое время в какое отделение подойти, там будет гривна и комната пересчёта. Просто не могут они в каждом отделении держать 280к наличнымии на случай вдруг вам всдумается сдать валюту. Они тоже зарабатывают на валютообмене, и не меньше вашего в нём заинтересованы. По крайней мере в Киеве так.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 кві, 2021 21:17, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:08

  Alex2007 написав:ну естественно, нужно относиться как к бизнесу и постоянно быть вовлеченным в это.

А если как к азартной игре, то тогда действительно, главное, не "заигрываться" в другое (несвободное от работы) время .
чтоб не получалось невдобных ситуаций, когда поменял котлету на гривну в надежде на 10 копеек ниже откупить, утром глянул - вроде всё ок, занялся спокойно работой, заглянул в 12 перед обедом - "мать его, .... ", курс на 15 копеек вверху, побежал менять назад. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Для этого есть два экрана :) Я даже на курсах английского онлайн, продолжал за курсом следить. То есть есть на одном экране ZOOM с английским, на другом график.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:22

  vitaliian написав:
  Успіх написав:А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.."
Може таке бути?
ну это святое, курс под вас никто держать не будет. Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.
  холява написав:А могли бы и ножичком по горлу ....
вероятность погибнуть в дтп или умереть от ковида в тысячу раз выше.
А ножичком по горлу могут и просто так пройтись, не так посмотрел, не то сказал или просто обознались. Меня так на море приняли за любовника чьей-то жены, до ножичка не дошло, но угроз я услышал много.


анекдот такой есть .....
Прадедушка Васи видел Ленина.
И вот учитель в классе просит рассказать о встрече с дедушкой Лениным .
Дед Васи начинает рассказ ...
Добрый был человек .....
Приходят сироты к дедушке Ленину и говорят , дайте нам медку , что Вам передали Башкирские пролетарии , КУШАТЬ ОХОТА
А он им говорит , мол "балалайка "
И глаза , такие добрые ,добрые.
А ведь мог и ножичком по горлу
холява
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:А ведь мог и ножичком по горлу
думайте о хорошем, мысли материальны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на самом деле нападения при суммах 50к+ не редкостью. скажем 80 к не стоит везти одномоментно в одну точку, даже если там ваши родственники работают.имхо я про наличный валютообмен
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.

для цього існує елементарна перестраховка: на віртуалку переводите рівно стільки, скільки по курсу стягне за конкретну суму в юсд. Якщо курс в процесі проводки змінився в більшу сторону, проводка не пройде. Якщо вниз - залишиться на масло :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:33

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Это нужно, как минимум, весь день межбанк мониторить.
в метатрейдере можно бота "советчика" подключить. Почему банки с онлайн обменами до такого не додумались, установил коридор когда сливаться когда откупаться и всё.


потому и не подлючают, чтобы народ их не прокинул :)
Ну и курсы банки же не плавно меняют, это надо бота к Межбанку подключать.
А в банке ты слил условно по 27,95, поставил цель 27,80 и стоп на 27,95, в банке сейчас курс 27,75 - 27,85, но курс на МБ уже явно вверх пошел, уже 27,95, пора стопу сработать, но бот МБ не видит. И тут банк ставит курс 27,90 - 28, стоп срабатывает, но ты в минусе.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Ну и курсы банки же не плавно меняют, это надо бота к Межбанку подключать.
А в банке ты слил условно по 27,95, поставил цель 27,80 и стоп на 27,95, в банке сейчас курс 27,75 - 27,85, но курс на МБ уже явно вверх пошел, уже 27,95, пора стопу сработать, но бот МБ не видит. И тут банк ставит курс 27,90 - 28, стоп срабатывает, но ты в минусе.

Я ранее писал, что системно банки для валютообмена не подходят, слишком много заморочек включая финмон, комиссии, широкие спрэды, частые смены тарифов, предзаказ денег, тупые кассиры и тд. Держать валюту можно в ячейке, а менять в другом месте.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 кві, 2021 22:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:15

  холява написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:А хочется 700 грн/в день вообще без усилий.

Доречі(згадуючи ваші недавні порівняння курсів в банках) якщо ви зателефонували в банк Х і сказали, що до години часу завезете їм 10К долярчиків по курсу Y, чи буде у них гривня?
Там твердо відповідають - "так!"
Ви під'їзджаєте до них через 40хв - кладете цеглину франклінів до вікна і кажете -"я вам телефонував..."
А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.."
Може таке бути?


Вы должны быть благодарны за такое развитие событий !

А могли бы и ножичком по горлу ....

Ваш позитив, оптимизм и жизнелюбие просто притягивают сегодня. :mrgreen:
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:21

  vitaliian написав:ну это святое, курс под вас никто держать не будет. Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.

берите евро - вон до сих пор держат 33.07 - а это гораздо ниже рынка
uaprofi
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