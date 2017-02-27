Додано: Сер 07 кві, 2021 20:59

Успіх написав: А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.."

Може таке бути? А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.."Може таке бути?

холява написав: А могли бы и ножичком по горлу .... А могли бы и ножичком по горлу ....

Успіх написав: якщо ви зателефонували в банк Х і сказали, що до години часу завезете їм 10К долярчиків по курсу Y, чи буде у них гривня? якщо ви зателефонували в банк Х і сказали, що до години часу завезете їм 10К долярчиків по курсу Y, чи буде у них гривня?

ну это святое, курс под вас никто держать не будет. Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.вероятность погибнуть в дтп или умереть от ковида в тысячу раз выше.А ножичком по горлу могут и просто так пройтись, не так посмотрел, не то сказал или просто обознались. Меня так на море приняли за любовника чьей-то жены, до ножичка не дошло, но угроз я услышал много.если банк серьёзный вам скажут на какое время в какое отделение подойти, там будет гривна и комната пересчёта. Просто не могут они в каждом отделении держать 280к наличнымии на случай вдруг вам всдумается сдать валюту. Они тоже зарабатывают на валютообмене, и не меньше вашего в нём заинтересованы. По крайней мере в Киеве так.