vitaliian написав:А хочется 700 грн/в день вообще без усилий.
Доречі(згадуючи ваші недавні порівняння курсів в банках) якщо ви зателефонували в банк Х і сказали, що до години часу завезете їм 10К долярчиків по курсу Y, чи буде у них гривня? Там твердо відповідають - "так!" Ви під'їзджаєте до них через 40хв - кладете цеглину франклінів до вікна і кажете -"я вам телефонував..." А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.." Може таке бути?
Вы должны быть благодарны за такое развитие событий !
А могли бы и ножичком по горлу ....
Ваш позитив, оптимизм и жизнелюбие просто притягивают сегодня. [/quote]
.....та это чепуха ! В былые годы , на Рождество, я просил пациентов сброситься на витамины для главврача. Бросали все в ящик для жалоб .
vitaliian написав:ну это святое, курс под вас никто держать не будет. Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.
берите евро - вон до сих пор держат 33.07 - а это гораздо ниже рынка
Так Евро уже больше года обменки постоянно ниже рынка продают. И фунты. Но Евро - малахольная валюта.