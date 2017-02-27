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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7558755975607561

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 91
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
25%
23
27.50-28.00
48%
44
28.00-28.50
14%
13
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:28

  ruvex написав:
  [quote="5206657:Успіх написав:
  vitaliian написав:А хочется 700 грн/в день вообще без усилий.

Доречі(згадуючи ваші недавні порівняння курсів в банках) якщо ви зателефонували в банк Х і сказали, що до години часу завезете їм 10К долярчиків по курсу Y, чи буде у них гривня?
Там твердо відповідають - "так!"
Ви під'їзджаєте до них через 40хв - кладете цеглину франклінів до вікна і кажете -"я вам телефонував..."
А вам кажуть - "вибачте, курс змінився...бла-блабла.."
Може таке бути?


Вы должны быть благодарны за такое развитие событий !

А могли бы и ножичком по горлу ....

Ваш позитив, оптимизм и жизнелюбие просто притягивают сегодня. :mrgreen:[/quote]

.....та это чепуха !
В былые годы , на Рождество, я просил пациентов сброситься на витамины для главврача.
Бросали все в ящик для жалоб .
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:35

  uaprofi написав:
  vitaliian написав:ну это святое, курс под вас никто держать не будет. Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.

берите евро - вон до сих пор держат 33.07 - а это гораздо ниже рынка


Так Евро уже больше года обменки постоянно ниже рынка продают. И фунты. Но Евро - малахольная валюта.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Так Евро уже больше года обменки постоянно ниже рынка продают.
и покупают ниже рынка. Евро надо ездить в Медыку или Пшемысль сдавать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На чем Евро рванул? Только продал на днях с планами откупить, а оно вон как.
Proofy
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