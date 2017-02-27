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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7558755975607561>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 91
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
25%
23
27.50-28.00
48%
44
28.00-28.50
14%
13
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на самом деле нападения при суммах 50к+ не редкостью. скажем 80 к не стоит везти одномоментно в одну точку, даже если там ваши родственники работают.имхо я про наличный валютообмен
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.

для цього існує елементарна перестраховка: на віртуалку переводите рівно стільки, скільки по курсу стягне за конкретну суму в юсд. Якщо курс в процесі проводки змінився в більшу сторону, проводка не пройде. Якщо вниз - залишиться на масло :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:33

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Это нужно, как минимум, весь день межбанк мониторить.
в метатрейдере можно бота "советчика" подключить. Почему банки с онлайн обменами до такого не додумались, установил коридор когда сливаться когда откупаться и всё.


потому и не подлючают, чтобы народ их не прокинул :)
Ну и курсы банки же не плавно меняют, это надо бота к Межбанку подключать.
А в банке ты слил условно по 27,95, поставил цель 27,80 и стоп на 27,95, в банке сейчас курс 27,75 - 27,85, но курс на МБ уже явно вверх пошел, уже 27,95, пора стопу сработать, но бот МБ не видит. И тут банк ставит курс 27,90 - 28, стоп срабатывает, но ты в минусе.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Ну и курсы банки же не плавно меняют, это надо бота к Межбанку подключать.
А в банке ты слил условно по 27,95, поставил цель 27,80 и стоп на 27,95, в банке сейчас курс 27,75 - 27,85, но курс на МБ уже явно вверх пошел, уже 27,95, пора стопу сработать, но бот МБ не видит. И тут банк ставит курс 27,90 - 28, стоп срабатывает, но ты в минусе.

Я ранее писал, что системно банки для валютообмена не подходят, слишком много заморочек включая финмон, комиссии, широкие спрэды, частые смены тарифов, предзаказ денег, тупые кассиры и тд. Держать валюту можно в ячейке, а менять в другом месте.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 кві, 2021 22:18, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:21

  vitaliian написав:ну это святое, курс под вас никто держать не будет. Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.

берите евро - вон до сих пор держат 33.07 - а это гораздо ниже рынка
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:35

  uaprofi написав:
  vitaliian написав:ну это святое, курс под вас никто держать не будет. Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.

берите евро - вон до сих пор держат 33.07 - а это гораздо ниже рынка


Так Евро уже больше года обменки постоянно ниже рынка продают. И фунты. Но Евро - малахольная валюта.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Так Евро уже больше года обменки постоянно ниже рынка продают.
и покупают ниже рынка. Евро надо ездить в Медыку или Пшемысль сдавать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На чем Евро рванул? Только продал на днях с планами откупить, а оно вон как.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:09

  Proofy написав:На чем Евро рванул? Только продал на днях с планами откупить, а оно вон как.

Ну Вы даёте. И так понятно было, что после резкого падения скорее всего будет рост.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По результатам первого полугодия 2020 года уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье. Об этом шла речь во время заседания Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов прошли слушания на тему: "О состоянии выполнения Стратегии преодоления бедности"

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что правительство рассматривает борьбу с бедностью как основную задачу.

"По результатам первого полугодия 2020 года уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье", - говорится в сообщении .
vitaliian
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