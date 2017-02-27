vitaliian написав:Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.
для цього існує елементарна перестраховка: на віртуалку переводите рівно стільки, скільки по курсу стягне за конкретну суму в юсд. Якщо курс в процесі проводки змінився в більшу сторону, проводка не пройде. Якщо вниз - залишиться на масло
kluychkooleg написав:Это нужно, как минимум, весь день межбанк мониторить.
в метатрейдере можно бота "советчика" подключить. Почему банки с онлайн обменами до такого не додумались, установил коридор когда сливаться когда откупаться и всё.
потому и не подлючают, чтобы народ их не прокинул Ну и курсы банки же не плавно меняют, это надо бота к Межбанку подключать. А в банке ты слил условно по 27,95, поставил цель 27,80 и стоп на 27,95, в банке сейчас курс 27,75 - 27,85, но курс на МБ уже явно вверх пошел, уже 27,95, пора стопу сработать, но бот МБ не видит. И тут банк ставит курс 27,90 - 28, стоп срабатывает, но ты в минусе.
kluychkooleg написав:Ну и курсы банки же не плавно меняют, это надо бота к Межбанку подключать. А в банке ты слил условно по 27,95, поставил цель 27,80 и стоп на 27,95, в банке сейчас курс 27,75 - 27,85, но курс на МБ уже явно вверх пошел, уже 27,95, пора стопу сработать, но бот МБ не видит. И тут банк ставит курс 27,90 - 28, стоп срабатывает, но ты в минусе.
Я ранее писал, что системно банки для валютообмена не подходят, слишком много заморочек включая финмон, комиссии, широкие спрэды, частые смены тарифов, предзаказ денег, тупые кассиры и тд. Держать валюту можно в ячейке, а менять в другом месте.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 кві, 2021 22:18, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:ну это святое, курс под вас никто держать не будет. Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.
берите евро - вон до сих пор держат 33.07 - а это гораздо ниже рынка
vitaliian написав:ну это святое, курс под вас никто держать не будет. Меня Конкорд кинул прямо во время онлайн обмена. Приходит в валюте сумма меньше чем надо, оказывается секунду назад поменялся курс.
берите евро - вон до сих пор держат 33.07 - а это гораздо ниже рынка
Так Евро уже больше года обменки постоянно ниже рынка продают. И фунты. Но Евро - малахольная валюта.
По результатам первого полугодия 2020 года уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье. Об этом шла речь во время заседания Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов прошли слушания на тему: "О состоянии выполнения Стратегии преодоления бедности"
Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что правительство рассматривает борьбу с бедностью как основную задачу.
"По результатам первого полугодия 2020 года уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье", - говорится в сообщении .