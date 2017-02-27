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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 кві, 2021 06:46
zРадио написав:
29,133 млрд минус 27,035 млрд не равно 2,1 млрд???
2,1 млрд - 0,25 млрд = 1,85 млрд якщо вже бути таким прискіпливим, бо 0,25 це переоцінка фінансових інструментів, тобто цей показник змінюється кожен день і може бути завтра плюсом, а не мінусом
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Василь-Рівне
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