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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7558755975607561

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 91
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
25%
23
27.50-28.00
48%
44
28.00-28.50
14%
13
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:29,133 млрд минус 27,035 млрд не равно 2,1 млрд???

2,1 млрд - 0,25 млрд = 1,85 млрд якщо вже бути таким прискіпливим, бо 0,25 це переоцінка фінансових інструментів, тобто цей показник змінюється кожен день і може бути завтра плюсом, а не мінусом
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Где то утонул вопрос Юрия и мой ответ по поводу фонды, который обсуждали год назад. Мда... Как же сильно ошибался. Воистину, реальность показывает, что деньги сами по себе - ничто...
Надеюсь, что кто то воспользовался ситуацией, и ему уже точно не надо бегать по обменкам в погоне за профитом в 1 копейку.
Чего и всем желаю. Не тратьте время на ерунду. Жизнь коротка.
Всем благ, успеха и здоровья. Ну и удачи понятное дело.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:57

  Striker написав:
  Proofy написав:На чем Евро рванул? Только продал на днях с планами откупить, а оно вон как.

Ну Вы даёте. И так понятно было, что после резкого падения скорее всего будет рост.

ну а как же паритет? по традиции к лету заводят эту песню.
Proofy
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  #<1 ... 7558755975607561
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