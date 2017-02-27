2,1 млрд - 0,25 млрд = 1,85 млрд якщо вже бути таким прискіпливим, бо 0,25 це переоцінка фінансових інструментів, тобто цей показник змінюється кожен день і може бути завтра плюсом, а не мінусом
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 кві, 2021 06:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 08 кві, 2021 08:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Где то утонул вопрос Юрия и мой ответ по поводу фонды, который обсуждали год назад. Мда... Как же сильно ошибался. Воистину, реальность показывает, что деньги сами по себе - ничто...
Надеюсь, что кто то воспользовался ситуацией, и ему уже точно не надо бегать по обменкам в погоне за профитом в 1 копейку.
Чего и всем желаю. Не тратьте время на ерунду. Жизнь коротка.
Всем благ, успеха и здоровья. Ну и удачи понятное дело.
Додано: Чет 08 кві, 2021 08:57
|