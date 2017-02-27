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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7559756075617562>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 91
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
25%
23
27.50-28.00
48%
44
28.00-28.50
14%
13
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:29,133 млрд минус 27,035 млрд не равно 2,1 млрд???

2,1 млрд - 0,25 млрд = 1,85 млрд якщо вже бути таким прискіпливим, бо 0,25 це переоцінка фінансових інструментів, тобто цей показник змінюється кожен день і може бути завтра плюсом, а не мінусом
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Где то утонул вопрос Юрия и мой ответ по поводу фонды, который обсуждали год назад. Мда... Как же сильно ошибался. Воистину, реальность показывает, что деньги сами по себе - ничто...
Надеюсь, что кто то воспользовался ситуацией, и ему уже точно не надо бегать по обменкам в погоне за профитом в 1 копейку.
Чего и всем желаю. Не тратьте время на ерунду. Жизнь коротка.
Всем благ, успеха и здоровья. Ну и удачи понятное дело.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:57

  Striker написав:
  Proofy написав:На чем Евро рванул? Только продал на днях с планами откупить, а оно вон как.

Ну Вы даёте. И так понятно было, что после резкого падения скорее всего будет рост.

ну а как же паритет? по традиции к лету заводят эту песню.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:41

На МБ с утра 28.
Сливавшие по 27,93-27,95 откупиться успели?
Предлагают депо:
3 месяца - 11% грязными (8,91% чистыми)
6 - 11,7% (9,48%)
12 - 12,75% (10,33%)
Подписаться, что-ли на год?

28 * 110.33% = 30,89 в апреле 2022-го.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:44

Тем временем: ОВГЗ и нерезиденты

Хотя обычно по четвергам главная тема - итоги предшествовавшего аукциона, в силу его незначительных результатов (собрано всего 1.09 млрд) более существенной представляется динамика ОВГЗ во владении нерезидентов. А она, за последнюю, примерно, неделю, была такова (в таблице НБУ отображается в виде измененного баланса на следующий после операции день):

Апр 01: -182 млн
Апр 02: -497 млн
Апр 06: -880 млн
Апр 07: -1093 млн (и еще долларвых ОВГЗ на ок. 4 млн долл)

Всего - снижение на 2.65 млрд грн за меньше, чем неделю. Это почти 95 млн долл., и для межбанка это заметная величина. То, что курс, при всем при этом остается в границах разумного - однозначно хороший знак: у гривны пока есть запас прочности.

Сегодня - выплаты 372 млн долл (366 - погашение, 6 - купон). Это может оказать некоторую поддержку гривне, хотя и преувеличивать значимость этого фактора не стоит.

На следующей неделе, 14 апреля - выплаты более 13 млрд грн (11.7 млрд погашение + 1.6 млрд обслуживание). Интересно, как скажется это на содержании анонса предстоящего аукциона?

----------------------------------------
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:45

kluychkooleg это какой банк?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Предлагают депо

Это индивидуальные условия?
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:51

  kluychkooleg написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  kluychkooleg написав:а до 15 тыс. - 15%.

Что такое 15 тыщ депозита? Чуть больше одной средней зарплаты в миллионниках. Это даже на роль финансовой подушки или аварийного запаса не хватает.

Приятно конечно хоть где-то получать 15% годовых, но что это меняем в общем плане накоплений и сбережений? А уж как заработах вообще смех: для персионера один раз в АТБ сходить наверное дороже стоит.


Я писал о 8,5% на всю сумму, что больше упомянутых 7% на депо.
А 15% упомянул к слову, хотя, когда я открывал карту, а это было относительно недавно, 15% были на всю сумму. Вот тогда да, было вкусно.
А сейчас вообще не понятно чем, кроме валютных спекуляций, спасать деньги от инфляции.
Да и тогда, было не совсем понятно, так как держать больше 200 тысяч в одном банке тревожно.
А 15% грязными даже на 200 тыс. - это 2025 в месяц - пенсионеру один раз в АТБ сходить, как Вы метко написали.

пенсіонеру 2025 грн. це ще одна пенсія, якщо вона є, а не "соціальна допомога"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:56

Уважаемые коллеги!

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:00

  Proofy написав:
  kluychkooleg написав:Предлагают депо

Это индивидуальные условия?


Говорят, что да. Помнится, в таких условиях может содержаться подвох.
kluychkooleg
 
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