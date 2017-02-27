Где то утонул вопрос Юрия и мой ответ по поводу фонды, который обсуждали год назад. Мда... Как же сильно ошибался. Воистину, реальность показывает, что деньги сами по себе - ничто... Надеюсь, что кто то воспользовался ситуацией, и ему уже точно не надо бегать по обменкам в погоне за профитом в 1 копейку. Чего и всем желаю. Не тратьте время на ерунду. Жизнь коротка. Всем благ, успеха и здоровья. Ну и удачи понятное дело.
Хотя обычно по четвергам главная тема - итоги предшествовавшего аукциона, в силу его незначительных результатов (собрано всего 1.09 млрд) более существенной представляется динамика ОВГЗ во владении нерезидентов. А она, за последнюю, примерно, неделю, была такова (в таблице НБУ отображается в виде измененного баланса на следующий после операции день):
Апр 01: -182 млн Апр 02: -497 млн Апр 06: -880 млн Апр 07: -1093 млн (и еще долларвых ОВГЗ на ок. 4 млн долл)
Всего - снижение на 2.65 млрд грн за меньше, чем неделю. Это почти 95 млн долл., и для межбанка это заметная величина. То, что курс, при всем при этом остается в границах разумного - однозначно хороший знак: у гривны пока есть запас прочности.
Сегодня - выплаты 372 млн долл (366 - погашение, 6 - купон). Это может оказать некоторую поддержку гривне, хотя и преувеличивать значимость этого фактора не стоит.
На следующей неделе, 14 апреля - выплаты более 13 млрд грн (11.7 млрд погашение + 1.6 млрд обслуживание). Интересно, как скажется это на содержании анонса предстоящего аукциона?
Что такое 15 тыщ депозита? Чуть больше одной средней зарплаты в миллионниках. Это даже на роль финансовой подушки или аварийного запаса не хватает.
Приятно конечно хоть где-то получать 15% годовых, но что это меняем в общем плане накоплений и сбережений? А уж как заработах вообще смех: для персионера один раз в АТБ сходить наверное дороже стоит.
Я писал о 8,5% на всю сумму, что больше упомянутых 7% на депо. А 15% упомянул к слову, хотя, когда я открывал карту, а это было относительно недавно, 15% были на всю сумму. Вот тогда да, было вкусно. А сейчас вообще не понятно чем, кроме валютных спекуляций, спасать деньги от инфляции. Да и тогда, было не совсем понятно, так как держать больше 200 тысяч в одном банке тревожно. А 15% грязными даже на 200 тыс. - это 2025 в месяц - пенсионеру один раз в АТБ сходить, как Вы метко написали.
пенсіонеру 2025 грн. це ще одна пенсія, якщо вона є, а не "соціальна допомога"