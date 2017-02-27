headshaker написав:Тем временем: ОВГЗ и нерезиденты
Хотя обычно по четвергам главная тема - итоги предшествовавшего аукциона, в силу его незначительных результатов (собрано всего 1.09 млрд) более существенной представляется динамика ОВГЗ во владении нерезидентов. А она, за последнюю, примерно, неделю, была такова (в таблице НБУ отображается в виде измененного баланса на следующий после операции день):
Апр 01: -182 млн Апр 02: -497 млн Апр 06: -880 млн Апр 07: -1093 млн (и еще долларвых ОВГЗ на ок. 4 млн долл)
Всего - снижение на 2.65 млрд грн за меньше, чем неделю. Это почти 95 млн долл., и для межбанка это заметная величина. То, что курс, при всем при этом остается в границах разумного - однозначно хороший знак: у гривны пока есть запас прочности.
Сегодня - выплаты 372 млн долл (366 - погашение, 6 - купон). Это может оказать некоторую поддержку гривне, хотя и преувеличивать значимость этого фактора не стоит.
На следующей неделе, 14 апреля - выплаты более 13 млрд грн (11.7 млрд погашение + 1.6 млрд обслуживание). Интересно, как скажется это на содержании анонса предстоящего аукциона?
headshaker написав:Всего - снижение на 2.65 млрд грн за меньше, чем неделю. Это почти 95 млн долл., и для межбанка это заметная величина. То, что курс, при всем при этом остается в границах разумного - однозначно хороший знак: у гривны пока есть запас прочности.
Є курсове вікно щоб вийти, от і виходять. Там же ж не такі "розумні" як наші пересічні, що купляють коли росте і продають коли падає. Тут вже неодноразово писали, що Сіті діє дуже акуратно. До-речі, а чи можна припустити, що зимове відновлення інтересу нерезів до наших облігацій обумовлене тим, що через Ковід та коньюктуру на сировинних ринках вони прорахували певну курсову стабільність на період весна літо? (можливість війни - це все ж таки форс-мажор який не прорахуєш)