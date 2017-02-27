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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7559756075617562

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 91
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
25%
23
27.50-28.00
48%
44
28.00-28.50
14%
13
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:02

  vitaliian написав:kluychkooleg это какой банк?


Не важно. Индивидуальные условия, как давнему пользователю. Видимо увидели большую сумму на дебетовой карте и возбудились.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:04

  flyman написав:
  kluychkooleg написав:А 15% грязными даже на 200 тыс. - это 2025 в месяц - пенсионеру один раз в АТБ сходить, как Вы метко написали.

пенсіонеру 2025 грн. це ще одна пенсія, якщо вона є, а не "соціальна допомога"


И одновременно один раз в супермаркет за продуктами на неделю сходить.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:05

  headshaker написав:Тем временем: ОВГЗ и нерезиденты

Хотя обычно по четвергам главная тема - итоги предшествовавшего аукциона, в силу его незначительных результатов (собрано всего 1.09 млрд) более существенной представляется динамика ОВГЗ во владении нерезидентов. А она, за последнюю, примерно, неделю, была такова (в таблице НБУ отображается в виде измененного баланса на следующий после операции день):

Апр 01: -182 млн
Апр 02: -497 млн
Апр 06: -880 млн
Апр 07: -1093 млн (и еще долларвых ОВГЗ на ок. 4 млн долл)

Всего - снижение на 2.65 млрд грн за меньше, чем неделю. Это почти 95 млн долл., и для межбанка это заметная величина. То, что курс, при всем при этом остается в границах разумного - однозначно хороший знак: у гривны пока есть запас прочности.

Сегодня - выплаты 372 млн долл (366 - погашение, 6 - купон). Это может оказать некоторую поддержку гривне, хотя и преувеличивать значимость этого фактора не стоит.

На следующей неделе, 14 апреля - выплаты более 13 млрд грн (11.7 млрд погашение + 1.6 млрд обслуживание). Интересно, как скажется это на содержании анонса предстоящего аукциона?

----------------------------------------
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021

так погашения были вот и стало нерезов меньше
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:39

  headshaker написав:Всего - снижение на 2.65 млрд грн за меньше, чем неделю. Это почти 95 млн долл., и для межбанка это заметная величина. То, что курс, при всем при этом остается в границах разумного - однозначно хороший знак: у гривны пока есть запас прочности.

Є курсове вікно щоб вийти, от і виходять. Там же ж не такі "розумні" як наші пересічні, що купляють коли росте і продають коли падає. Тут вже неодноразово писали, що Сіті діє дуже акуратно.
До-речі, а чи можна припустити, що зимове відновлення інтересу нерезів до наших облігацій обумовлене тим, що через Ковід та коньюктуру на сировинних ринках вони прорахували певну курсову стабільність на період весна літо? (можливість війни - це все ж таки форс-мажор який не прорахуєш)
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:49

  Zebra написав:Зображення


А топливо есть?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Индивидуальные условия,
под фонд не попадают
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Индивидуальные условия,
под фонд не попадают
После определённого момента начинаешь разделять банки, где ещё смотришь на лимит, и банки, где это не имеет смысла
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:банки, где это не имеет смысла
банки которые 100% устойчивые 12,75% годовых физикам не дают. У них условно бесплатные деньги крупных юрлиц которые ещё сами платят за обслуживание.
vitaliian
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