Додано: Чет 08 кві, 2021 11:20

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

08.04.2021...................28,0031

Доллар прибавил 11 копеек.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе уверенно пошли в рост и к 11 выросли на 7 копеек. После этого на рынке стали постепенно появляться продавцы, выжидавшие лучшего курса, и рост замедлился. За следующие полчаса выросли на 1.5 копейки. После этого сузили спред до 1.5 копеек и уравновесились. Наступившее равновесие побудило и самых терпеливых продавцов к активным действиям, и после короткой паузы котировки начали смотреть вниз. К 12 откатились на 2 копейки.

В мире доллар ночью рос, но к утру вернулся на вчерашние позиции. Там и остается.

Справочный курс встретили котировками 27.9950 - 28.0100, что на 6.5 копеек выше открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах немного уменьшились. Размер этого уменьшения примерно соответствует объему обналички, связанной с зарплатным периодом. Остальные факторы были слабыми и уравновесили друг друга.



Во вторник объем МБ подскочил с 336.6 до 538.5 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также существенно увеличились, сохранился небольшой перевес предложения над спросом. Было проведено достаточно много форвардных покупок, по оперативным сделкам перевес выглядит более весомым. Обращает на себя внимание тот факт, что в последнее время объем рынка очень сильно меняется день ото дня.