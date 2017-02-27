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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 кві, 2021 11:13
kluychkooleg написав:
На МБ с утра 28.
Сливавшие по 27,93-27,95 откупиться успели?
Предлагают депо:
3 месяца - 11% грязными (8,91% чистыми)
6 - 11,7% (9,48%)
12 - 12,75% (10,33%)
Подписаться, что-ли на год?
28 * 110.33% = 30,89 в апреле 2022-го
.
Я не хочу нікого лякати, але імхо до 22 року ми можемо побачити курс 50-60.
зі. тоді буде дуже боляче... не ризикуйте...
вивчайте реальний стан справ по валюті і геополітичні ризики...
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change_pm
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:20
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.04.2021...................28,0031
Доллар прибавил 11 копеек.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе уверенно пошли в рост и к 11 выросли на 7 копеек. После этого на рынке стали постепенно появляться продавцы, выжидавшие лучшего курса, и рост замедлился. За следующие полчаса выросли на 1.5 копейки. После этого сузили спред до 1.5 копеек и уравновесились. Наступившее равновесие побудило и самых терпеливых продавцов к активным действиям, и после короткой паузы котировки начали смотреть вниз. К 12 откатились на 2 копейки.
В мире доллар ночью рос, но к утру вернулся на вчерашние позиции. Там и остается.
Справочный курс встретили котировками 27.9950 - 28.0100, что на 6.5 копеек выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного уменьшились. Размер этого уменьшения примерно соответствует объему обналички, связанной с зарплатным периодом. Остальные факторы были слабыми и уравновесили друг друга.
Во вторник объем МБ подскочил с 336.6 до 538.5 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также существенно увеличились, сохранился небольшой перевес предложения над спросом. Было проведено достаточно много форвардных покупок, по оперативным сделкам перевес выглядит более весомым. Обращает на себя внимание тот факт, что в последнее время объем рынка очень сильно меняется день ото дня.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:27
vitaliian написав: Faceless написав:
банки, где это не имеет смысла
банки которые 100% устойчивые 12,75% годовых физикам не дают. У них условно бесплатные деньги крупных юрлиц которые ещё сами платят за обслуживание.
если в пределах фонды рисков никаких нет, разве что заморозят на небольшой срок. Зато 12.75% это не 5% как в привате.
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Proofy
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:58
change_pm написав: kluychkooleg написав:
На МБ с утра 28.
Сливавшие по 27,93-27,95 откупиться успели?
Предлагают депо:
3 месяца - 11% грязными (8,91% чистыми)
6 - 11,7% (9,48%)
12 - 12,75% (10,33%)
Подписаться, что-ли на год?
28 * 110.33% = 30,89 в апреле 2022-го
.
Я не хочу нікого лякати, але імхо до 22 року ми можемо побачити курс 50-60.
зі. тоді буде дуже боляче... не ризикуйте...
вивчайте реальний стан справ по валюті і геополітичні ризики...
я можу з вами заключити фьючерс поставочний на 01.06.2022
продам вам бакс по 45 грн
заробите багато грошей
домовились?
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Олежан
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:59
Proofy написав: vitaliian написав: Faceless написав:
банки, где это не имеет смысла
банки которые 100% устойчивые 12,75% годовых физикам не дают. У них условно бесплатные деньги крупных юрлиц которые ещё сами платят за обслуживание.
если в пределах фонды рисков никаких нет, разве что заморозят на небольшой срок. Зато 12.75% это не 5% как в привате.
пишут же, что индивидуальные условия - мимо фонда. И нечто подобное я слышал раньше.
МБ колбасит, ракета не взлетела, произошли проблемы с отделением первой ступени
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kluychkooleg
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:04
Олежан написав: change_pm написав: kluychkooleg написав:
На МБ с утра 28.
Сливавшие по 27,93-27,95 откупиться успели?
Предлагают депо:
3 месяца - 11% грязными (8,91% чистыми)
6 - 11,7% (9,48%)
12 - 12,75% (10,33%)
Подписаться, что-ли на год?
28 * 110.33% = 30,89 в апреле 2022-го
.
Я не хочу нікого лякати, але імхо до 22 року ми можемо побачити курс 50-60.
зі. тоді буде дуже боляче... не ризикуйте...
вивчайте реальний стан справ по валюті і геополітичні ризики...
я можу з вами заключити фьючерс поставочний на 01.06.2022
продам вам бакс по 45 грн
заробите багато грошейдомовились
?
Є проблема (((( в мене гривні немає від слову зовсім )))
зі. І трохи для мене не логічно купляти через рік задорого, те що наразі по 28 )))
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change_pm
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1
Додано: Чет 08 кві, 2021 12:06
kluychkooleg написав:
пишут же, что индивидуальные условия - мимо фонда. И нечто подобное я слышал раньше.
МБ колбасит, ракета не взлетела, произошли проблемы с отделением первой ступени
я про обычные условия, ладно, не 12.75, но 11. Тут пишут, что и на повышенный процент боязно.
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Proofy
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:08
Proofy написав:
я про обычные условия, ладно, не 12.75, но 11. Тут пишут, что и на повышенный процент боязно.
в гавкнувшем мисто банке в последние дни депо были под 6%
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vitaliian
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:17
Proofy написав:
Зато 12.75% это не 5% как в привате.
В приваті без проблем перейти з належною сумою в ОВДП під +11% чистими.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:18
lrs7719 написав:
Не тратьте время на ерунду. Жизнь коротка.
Всем благ, успеха и здоровья. Ну и удачи понятное дело
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Успіх
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