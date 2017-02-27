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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7561756275637564

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 92
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
25%
23
27.50-28.00
49%
45
28.00-28.50
14%
13
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:59

  change_pm написав:
  kluychkooleg написав:На МБ с утра 28.
Сливавшие по 27,93-27,95 откупиться успели?
Предлагают депо:
3 месяца - 11% грязными (8,91% чистыми)
6 - 11,7% (9,48%)
12 - 12,75% (10,33%)
Подписаться, что-ли на год?

28 * 110.33% = 30,89 в апреле 2022-го.

Я не хочу нікого лякати, але імхо до 22 року ми можемо побачити курс 50-60.

зі. тоді буде дуже боляче... не ризикуйте...
вивчайте реальний стан справ по валюті і геополітичні ризики...
А почему тогда МВФ вчера или позавчера дал прогноз по курсу гривны до 2025 года и у них курс 27,75 до 2026 года?
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:02

  fin написав:А почему тогда МВФ вчера или позавчера дал прогноз по курсу гривны до 2025 года и у них курс 27,75 до 2026 года?


Потому что находятся еще лохи, которые читают их прогнозы. И даже верят в них.

Кстати, Вы еще ждете 27,00 летом? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:То хоть один день гнали на 10+ коп вверх, второй - на 10+ коп вниз, а сейчас уже внутри дня туда-сюда гоняют.
куда то торопятся, на курс никто не смотрит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:12

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:То хоть один день гнали на 10+ коп вверх, второй - на 10+ коп вниз, а сейчас уже внутри дня туда-сюда гоняют.
торопятся


Только за сегодня - 27,91 - 28,03 - 27,91.
И еще не вечер. Уже почти, как биткоин.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:21

  Искатель написав:
  fin написав:А почему тогда МВФ вчера или позавчера дал прогноз по курсу гривны до 2025 года и у них курс 27,75 до 2026 года?


Потому что находятся еще лохи, которые читают их прогнозы. И даже верят в них.

Кстати, Вы еще ждете 27,00 летом? :)


Вот кстати, сейчас отличный момент делать ставку на прогноз, учасники ветки свой прогноз подкрепляют деньгами, в каком то цифровом кошельке и победитель забирает все и лавры прорицателя. Я бы скидывался!!!!
joik
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:46

  fin написав:А почему тогда МВФ вчера или позавчера дал прогноз по курсу гривны до 2025 года и у них курс 27,75 до 2026 года?

Тому ж, чому і Женька Павел не бачить ризику інфлеца...

Близкозорість чи просто ол енів не хочуть лякати ))))

зі. В нас вже пару разів було, коли міжбанк +- показував одну цифірь, і при тому ж запаси НБУ падали...

Чим це скінчилось можу нагадати, але імхо вам не 18 років, повинні пам"ятати )))
change_pm
 
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