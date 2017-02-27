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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 кві, 2021 12:59
change_pm написав: kluychkooleg написав:
На МБ с утра 28.
Сливавшие по 27,93-27,95 откупиться успели?
Предлагают депо:
3 месяца - 11% грязными (8,91% чистыми)
6 - 11,7% (9,48%)
12 - 12,75% (10,33%)
Подписаться, что-ли на год?
28 * 110.33% = 30,89 в апреле 2022-го
.
Я не хочу нікого лякати, але імхо до 22 року ми можемо побачити курс 50-60.
зі. тоді буде дуже боляче... не ризикуйте...
вивчайте реальний стан справ по валюті і геополітичні ризики...
А почему тогда МВФ вчера или позавчера дал прогноз по курсу гривны до 2025 года и у них курс 27,75 до 2026 года?
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fin
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:02
fin написав:
А почему тогда МВФ вчера или позавчера дал прогноз по курсу гривны до 2025 года и у них курс 27,75 до 2026 года?
Потому что находятся еще лохи, которые читают их прогнозы. И даже верят в них.
Кстати, Вы еще ждете 27,00 летом?
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Искатель
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:09
kluychkooleg написав:
То хоть один день гнали на 10+ коп вверх, второй - на 10+ коп вниз, а сейчас уже внутри дня туда-сюда гоняют.
куда то торопятся, на курс никто не смотрит.
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vitaliian
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:12
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
То хоть один день гнали на 10+ коп вверх, второй - на 10+ коп вниз, а сейчас уже внутри дня туда-сюда гоняют.
торопятся
Только за сегодня - 27,91 - 28,03 - 27,91.
И еще не вечер. Уже почти, как биткоин.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:21
Искатель написав: fin написав:
А почему тогда МВФ вчера или позавчера дал прогноз по курсу гривны до 2025 года и у них курс 27,75 до 2026 года?
Потому что находятся еще лохи, которые читают их прогнозы. И даже верят в них.
Кстати, Вы еще ждете 27,00 летом?
Вот кстати, сейчас отличный момент делать ставку на прогноз, учасники ветки свой прогноз подкрепляют деньгами, в каком то цифровом кошельке и победитель забирает все и лавры прорицателя. Я бы скидывался!!!!
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joik
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:46
fin написав:А почему
тогда МВФ вчера или позавчера дал прогноз по курсу гривны до 2025 года и у них курс 27,75 до 2026 года?
Тому ж, чому і Женька Павел не бачить ризику інфлеца...
Близкозорість чи просто ол енів не хочуть лякати ))))
зі. В нас вже пару разів було, коли міжбанк +- показував одну цифірь, і при тому ж запаси НБУ падали...
Чим це скінчилось можу нагадати, але імхо вам не 18 років, повинні пам"ятати )))
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change_pm
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