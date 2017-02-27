RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7562756375647565

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 94
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
24%
23
27.50-28.00
49%
46
28.00-28.50
15%
14
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:00

  fin написав:
  Искатель написав:
  fin написав:А почему тогда МВФ вчера или позавчера дал прогноз по курсу гривны до 2025 года и у них курс 27,75 до 2026 года?


Потому что находятся еще лохи, которые читают их прогнозы. И даже верят в них.

Кстати, Вы еще ждете 27,00 летом? :)
Жду конечно, 26,5-27. И уверен, что такой курс будет. Доллар никому не нужен сейчас. Ну, кроме меня, его Фаната еще с 90-х.

А НБУ вам каже - уй )))
Резкого укрепления гривны не будет - НБУ

https://news.finance.ua/ru/news/-/49074 ... -budet-nbu
change_pm
 
Повідомлень: 3303
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:01

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............08.04.2021...........09.04.2021
дата розрахунку.............07.04.2021............08.04.2021
Євро................................33,1388.................33,2266...+0.26%
Долар США.....................27,8923.................27,9768...+0.3%
После полудня гривна отыграла почти 3 копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе уверенно пошли в рост и к 11 выросли на 7 копеек. После этого на рынке стали постепенно появляться продавцы, выжидавшие лучшего курса, и рост замедлился. За следующие полчаса выросли на 1.5 копейки. После этого сузили спред до 1.5 копеек и уравновесились. Наступившее равновесие побудило и самых терпеливых продавцов к активным действиям, и после короткой паузы котировки начали смотреть вниз. К 12 откатились на 2 копейки.
В мире доллар ночью рос, но к утру вернулся на вчерашние позиции. Там и остается.
Справочный курс встретили котировками 27.9950 - 28.0100, что на 6.5 копеек выше открытия.
После 12 продолжили снижение и до обеда опустились на 3.5 копейки. После обеда растянули спред до 2 копеек и покатились дальше вниз. К моменту расчета официального курса опустились на 4 копейки.
В мире доллар просел до вчерашнего минимума, но в целом ведет себя спокойно.
Официальный курс встретили котировками 27.9200 - 27.9400. За день опустились на 1 копейку относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия. Учитывая размах сегодняшних колебаний, можно утверждать, что курс котировки вернулись к исходным. Динамика средневзвешенного намекает, что очень большие объемы сделок были проведены во второй половине торгов, активная торговля продолжалась очень долго. Возможно, это следствие некоторых технических неполадок, с которыми утром столкнулись участники рынка.

Этот день в истории:
2020 - 27.1965 (+10) +78
2019 - 26.6441 (-12) +135

2018 - 26.0270 (-4)
2017 - 26.9740 (-13)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5725
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3885 раз.
Подякували: 11423 раз.
 
Профіль
28
11
28
2
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:04

  Искатель написав:
  fin написав:А почему тогда МВФ вчера или позавчера дал прогноз по курсу гривны до 2025 года и у них курс 27,75 до 2026 года?


Потому что находятся еще лохи, которые читают их прогнозы. И даже верят в них.

Кстати, Вы еще ждете 27,00 летом? :)



дело не в том, кто читает и верит :mrgreen:

дело в том, что прогнозы или опросы (как на Fx street проводятся еженедельно и так же еженедельно корректируются)...т.е. работа у них такая -делать прогнозы по всему чему угодно
prodigy
 
Повідомлень: 6534
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2732 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:04

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення

В полном разрешении:
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1791
З нами з: 15.02.20
Подякував: 597 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
6
4
1
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:10

  change_pm написав:А НБУ вам каже - уй )))
Резкого укрепления гривны не будет - НБУ

https://news.finance.ua/ru/news/-/49074 ... -budet-nbu


в 2019 в мае я продавал доллары по 26,66, а декабре закрывал карты по 23,90 (т.е 11% укрепление, резкое или плавное, но весьма существенное)

иначе говоря, если гривна с 27,85 укрепиться на 2% или 2,5% до 27,30 или даже 27,20,
тобто невозможно будет обвинить НБУ в манипуляции и ложной информации

вполне допускаю в течении ближайщих 3-6 мес колебания нац. валюты в обе стороны в пределах 2,5-3%
prodigy
 
Повідомлень: 6534
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2732 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:24

  fin написав:А почему тогда МВФ вчера или позавчера дал прогноз по курсу гривны до 2025 года и у них курс 27,75 до 2026 года?


Вопрос уже разбирался год назад по факту подписания нового соглашения формата stand by - МВФ не прогнозирует курс гривны, он использует курс пересчета прогнозных показателей национальных счетов в доллар для собственной модели. Ищите в архиве, если интересно
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9734
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2049 раз.
Подякували: 4422 раз.
 
Профіль
16
7
3
  #<1 ... 7562756375647565
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2392, 2393, 2394
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
23930 3228536
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 13:21
bevzaalex
Валютный рынок в мире 1 ... 741, 742, 743
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7428 1772048
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 16:32
vovan_prm
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 77, 78, 79
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
785 193996
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 05:54
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (31964)
08.04.2021 16:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.