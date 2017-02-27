Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............08.04.2021...........09.04.2021 дата розрахунку.............07.04.2021............08.04.2021 Євро................................33,1388.................33,2266...+0.26% Долар США.....................27,8923.................27,9768...+0.3% После полудня гривна отыграла почти 3 копейки. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе уверенно пошли в рост и к 11 выросли на 7 копеек. После этого на рынке стали постепенно появляться продавцы, выжидавшие лучшего курса, и рост замедлился. За следующие полчаса выросли на 1.5 копейки. После этого сузили спред до 1.5 копеек и уравновесились. Наступившее равновесие побудило и самых терпеливых продавцов к активным действиям, и после короткой паузы котировки начали смотреть вниз. К 12 откатились на 2 копейки. В мире доллар ночью рос, но к утру вернулся на вчерашние позиции. Там и остается. Справочный курс встретили котировками 27.9950 - 28.0100, что на 6.5 копеек выше открытия. После 12 продолжили снижение и до обеда опустились на 3.5 копейки. После обеда растянули спред до 2 копеек и покатились дальше вниз. К моменту расчета официального курса опустились на 4 копейки. В мире доллар просел до вчерашнего минимума, но в целом ведет себя спокойно. Официальный курс встретили котировками 27.9200 - 27.9400. За день опустились на 1 копейку относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия. Учитывая размах сегодняшних колебаний, можно утверждать, что курс котировки вернулись к исходным. Динамика средневзвешенного намекает, что очень большие объемы сделок были проведены во второй половине торгов, активная торговля продолжалась очень долго. Возможно, это следствие некоторых технических неполадок, с которыми утром столкнулись участники рынка.
Этот день в истории: 2020 - 27.1965 (+10) +78 2019 - 26.6441 (-12) +135
fin написав:А почему тогда МВФ вчера или позавчера дал прогноз по курсу гривны до 2025 года и у них курс 27,75 до 2026 года?
Вопрос уже разбирался год назад по факту подписания нового соглашения формата stand by - МВФ не прогнозирует курс гривны, он использует курс пересчета прогнозных показателей национальных счетов в доллар для собственной модели. Ищите в архиве, если интересно