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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7563756475657566>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 94
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
24%
23
27.50-28.00
49%
46
28.00-28.50
15%
14
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:00

  fin написав:
  Искатель написав:
  fin написав:А почему тогда МВФ вчера или позавчера дал прогноз по курсу гривны до 2025 года и у них курс 27,75 до 2026 года?


Потому что находятся еще лохи, которые читают их прогнозы. И даже верят в них.

Кстати, Вы еще ждете 27,00 летом? :)
Жду конечно, 26,5-27. И уверен, что такой курс будет. Доллар никому не нужен сейчас. Ну, кроме меня, его Фаната еще с 90-х.

А НБУ вам каже - уй )))
Резкого укрепления гривны не будет - НБУ

https://news.finance.ua/ru/news/-/49074 ... -budet-nbu
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:01

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............08.04.2021...........09.04.2021
дата розрахунку.............07.04.2021............08.04.2021
Євро................................33,1388.................33,2266...+0.26%
Долар США.....................27,8923.................27,9768...+0.3%
После полудня гривна отыграла почти 3 копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе уверенно пошли в рост и к 11 выросли на 7 копеек. После этого на рынке стали постепенно появляться продавцы, выжидавшие лучшего курса, и рост замедлился. За следующие полчаса выросли на 1.5 копейки. После этого сузили спред до 1.5 копеек и уравновесились. Наступившее равновесие побудило и самых терпеливых продавцов к активным действиям, и после короткой паузы котировки начали смотреть вниз. К 12 откатились на 2 копейки.
В мире доллар ночью рос, но к утру вернулся на вчерашние позиции. Там и остается.
Справочный курс встретили котировками 27.9950 - 28.0100, что на 6.5 копеек выше открытия.
После 12 продолжили снижение и до обеда опустились на 3.5 копейки. После обеда растянули спред до 2 копеек и покатились дальше вниз. К моменту расчета официального курса опустились на 4 копейки.
В мире доллар просел до вчерашнего минимума, но в целом ведет себя спокойно.
Официальный курс встретили котировками 27.9200 - 27.9400. За день опустились на 1 копейку относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия. Учитывая размах сегодняшних колебаний, можно утверждать, что курс котировки вернулись к исходным. Динамика средневзвешенного намекает, что очень большие объемы сделок были проведены во второй половине торгов, активная торговля продолжалась очень долго. Возможно, это следствие некоторых технических неполадок, с которыми утром столкнулись участники рынка.

Этот день в истории:
2020 - 27.1965 (+10) +78
2019 - 26.6441 (-12) +135

2018 - 26.0270 (-4)
2017 - 26.9740 (-13)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:04

  Искатель написав:
  fin написав:А почему тогда МВФ вчера или позавчера дал прогноз по курсу гривны до 2025 года и у них курс 27,75 до 2026 года?


Потому что находятся еще лохи, которые читают их прогнозы. И даже верят в них.

Кстати, Вы еще ждете 27,00 летом? :)



дело не в том, кто читает и верит :mrgreen:

дело в том, что прогнозы или опросы (как на Fx street проводятся еженедельно и так же еженедельно корректируются)...т.е. работа у них такая -делать прогнозы по всему чему угодно
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:04

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення

В полном разрешении:
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:10

  change_pm написав:А НБУ вам каже - уй )))
Резкого укрепления гривны не будет - НБУ

https://news.finance.ua/ru/news/-/49074 ... -budet-nbu


в 2019 в мае я продавал доллары по 26,66, а декабре закрывал карты по 23,90 (т.е 11% укрепление, резкое или плавное, но весьма существенное)

иначе говоря, если гривна с 27,85 укрепиться на 2% или 2,5% до 27,30 или даже 27,20,
тобто невозможно будет обвинить НБУ в манипуляции и ложной информации

вполне допускаю в течении ближайщих 3-6 мес колебания нац. валюты в обе стороны в пределах 2,5-3%
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:24

  fin написав:А почему тогда МВФ вчера или позавчера дал прогноз по курсу гривны до 2025 года и у них курс 27,75 до 2026 года?


Вопрос уже разбирался год назад по факту подписания нового соглашения формата stand by - МВФ не прогнозирует курс гривны, он использует курс пересчета прогнозных показателей национальных счетов в доллар для собственной модели. Ищите в архиве, если интересно
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:41

  kluychkooleg написав:
  Ой+ написав:
  Proofy написав:Зато 12.75% это не 5% как в привате.


В приваті без проблем перейти з належною сумою в ОВДП під +11% чистими.


А можно подробнее - что такое "належна сумма" и где смотреть условия?
На Межбанке сегодня какой-то п...ц. То хоть один день гнали на 10+ коп вверх, второй - на 10+ коп вниз, а сейчас уже внутри дня туда-сюда гоняют.


идет нездоровая раскачка курса.
чаще всего подобные "картинки" заканчиваются резким движением в какую-то сторону... :roll:

п.с. следующий раз никто на 28 или на 27.6 никто принудительно останавливать не будет или просто не получится остановить.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:48

  Искатель написав:
  fin написав:А почему тогда МВФ вчера или позавчера дал прогноз по курсу гривны до 2025 года и у них курс 27,75 до 2026 года?


Потому что находятся еще лохи, которые читают их прогнозы. И даже верят в них.

Кстати, Вы еще ждете 27,00 летом? :)

Форменные глупости, МВФ очень грустный пессимист.
Свои прогнозы он выдаёт исходя из очень консервативного сценария.
Вот если бы мы выполняли хоть третью часть из рекомендованного фондом, то курс стремился бы постоянно к ревальвации, регулярно ломали бы значимые линии сопротивления...25....20.....возможно и 18.
А так есть ещё клоуны, которые ничему не научились за свою жизнь, разве что сумели записаться в слепых адептов прихода будеттолькодорожать.
По курсу, ну что тут говорить, всё зависит насколько съехала кукуха у сепарочков.
Если попрут, то будет точно не до курса.
Хотя есть и положительный момент, амеры впишутся и отгонят орду хорошо за поребрик олной левой, может и вернём свои территории.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/49074 ... -budet-nbu
Как было в 2019 то уже слишком. Хотя бы как в 2020 после весеннего локдауна.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Вот если бы мы выполняли хоть третью часть из рекомендованного фондом, то курс стремился бы постоянно к ревальвации, регулярно ломали бы значимые линии сопротивления...25....20.....возможно и 18.
А так есть ещё клоуны, которые ничему не научились за свою жизнь, разве что сумели записаться в слепых адептов прихода будеттолькодорожать.

От коли зелені будуть нарощувати боргів на десять ярдів на рік, як Яник, то тоді може бути і 25. Поки на 6-7 ярдів.
lapay
 
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