Додано: Чет 08 кві, 2021 15:01

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............08.04.2021...........09.04.2021

дата розрахунку.............07.04.2021............08.04.2021

Євро................................33,1388.................33,2266...+0.26%

Долар США.....................27,8923.................27,9768...+0.3%

После полудня гривна отыграла почти 3 копейки.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе уверенно пошли в рост и к 11 выросли на 7 копеек. После этого на рынке стали постепенно появляться продавцы, выжидавшие лучшего курса, и рост замедлился. За следующие полчаса выросли на 1.5 копейки. После этого сузили спред до 1.5 копеек и уравновесились. Наступившее равновесие побудило и самых терпеливых продавцов к активным действиям, и после короткой паузы котировки начали смотреть вниз. К 12 откатились на 2 копейки.

В мире доллар ночью рос, но к утру вернулся на вчерашние позиции. Там и остается.

Справочный курс встретили котировками 27.9950 - 28.0100, что на 6.5 копеек выше открытия.

После 12 продолжили снижение и до обеда опустились на 3.5 копейки. После обеда растянули спред до 2 копеек и покатились дальше вниз. К моменту расчета официального курса опустились на 4 копейки.

В мире доллар просел до вчерашнего минимума, но в целом ведет себя спокойно.

Официальный курс встретили котировками 27.9200 - 27.9400. За день опустились на 1 копейку относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия. Учитывая размах сегодняшних колебаний, можно утверждать, что курс котировки вернулись к исходным. Динамика средневзвешенного намекает, что очень большие объемы сделок были проведены во второй половине торгов, активная торговля продолжалась очень долго. Возможно, это следствие некоторых технических неполадок, с которыми утром столкнулись участники рынка.



Этот день в истории:

2020 - 27.1965 (+10) +78

2019 - 26.6441 (-12) +135



2018 - 26.0270 (-4)

2017 - 26.9740 (-13)