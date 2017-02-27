Proofy написав:Зато 12.75% это не 5% как в привате.
В приваті без проблем перейти з належною сумою в ОВДП під +11% чистими.
А можно подробнее - что такое "належна сумма" и где смотреть условия? На Межбанке сегодня какой-то п...ц. То хоть один день гнали на 10+ коп вверх, второй - на 10+ коп вниз, а сейчас уже внутри дня туда-сюда гоняют.
На 13 апреля объявлен очередной ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами
6 мес (168 дн, лимит - 0.5 млрд)
1 год (329 дн)
1.5 года (588 дн)
2 года (770 дн)
3 года (1134 дн)
и один долларовый выпуск
2 года (659 дн)
Валютных погашений на следующей неделе нет, но есть гривневые - 14 апреля - более 13 млрд грн (включая основную сумму и обслуживание). Это существенно больше, чем удавалось собрать в рамках одного аукциона в последнее время. Приведет ли потребность в средствах к повышению процентных ставок, или снова изыщутся резервы - узнаем в следующий вторник.