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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7563756475657566

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 94
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
24%
23
27.50-28.00
49%
46
28.00-28.50
15%
14
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:57

  kluychkooleg написав:
  Ой+ написав:
  Proofy написав:Зато 12.75% это не 5% как в привате.


В приваті без проблем перейти з належною сумою в ОВДП під +11% чистими.


А можно подробнее - что такое "належна сумма" и где смотреть условия?
На Межбанке сегодня какой-то п...ц. То хоть один день гнали на 10+ коп вверх, второй - на 10+ коп вниз, а сейчас уже внутри дня туда-сюда гоняют.


В https://next.privat24.ua/bonds/list є калькулятор. https://finance.ua/ua/credits/kak-kupit ... z-privat24
Сума від 100 тис., хоча щоб реально відбити комісії то бажано з більшою сумою заходити. Вище 400 тис. треба доказати, що не верблюд.
Є профільна гілка по ОВДП, але не можу зайти в "Ваші повідомлення" вискакує:
Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:32

Ой+ Рынок ОВГЗ
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:39

Тем временем: объявление нового аукциона ОВГЗ

На 13 апреля объявлен очередной ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами

  • 6 мес (168 дн, лимит - 0.5 млрд)
  • 1 год (329 дн)
  • 1.5 года (588 дн)
  • 2 года (770 дн)
  • 3 года (1134 дн)
и один долларовый выпуск

  • 2 года (659 дн)
Валютных погашений на следующей неделе нет, но есть гривневые - 14 апреля - более 13 млрд грн (включая основную сумму и обслуживание). Это существенно больше, чем удавалось собрать в рамках одного аукциона в последнее время. Приведет ли потребность в средствах к повышению процентных ставок, или снова изыщутся резервы - узнаем в следующий вторник.

----------------------------------------
Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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  #<1 ... 7563756475657566
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