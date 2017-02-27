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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7563756475657566

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 94
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
24%
23
27.50-28.00
49%
46
28.00-28.50
15%
14
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:57

  kluychkooleg написав:
  Ой+ написав:
  Proofy написав:Зато 12.75% это не 5% как в привате.


В приваті без проблем перейти з належною сумою в ОВДП під +11% чистими.


А можно подробнее - что такое "належна сумма" и где смотреть условия?
На Межбанке сегодня какой-то п...ц. То хоть один день гнали на 10+ коп вверх, второй - на 10+ коп вниз, а сейчас уже внутри дня туда-сюда гоняют.


В https://next.privat24.ua/bonds/list є калькулятор. https://finance.ua/ua/credits/kak-kupit ... z-privat24
Сума від 100 тис., хоча щоб реально відбити комісії то бажано з більшою сумою заходити. Вище 400 тис. треба доказати, що не верблюд.
Є профільна гілка по ОВДП, але не можу зайти в "Ваші повідомлення" вискакує:
Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:32

Ой+ Рынок ОВГЗ
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:39

Тем временем: объявление нового аукциона ОВГЗ

На 13 апреля объявлен очередной ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами

  • 6 мес (168 дн, лимит - 0.5 млрд)
  • 1 год (329 дн)
  • 1.5 года (588 дн)
  • 2 года (770 дн)
  • 3 года (1134 дн)
и один долларовый выпуск

  • 2 года (659 дн)
Валютных погашений на следующей неделе нет, но есть гривневые - 14 апреля - более 13 млрд грн (включая основную сумму и обслуживание). Это существенно больше, чем удавалось собрать в рамках одного аукциона в последнее время. Приведет ли потребность в средствах к повышению процентных ставок, или снова изыщутся резервы - узнаем в следующий вторник.

----------------------------------------
Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:25

Межбанк: первый день затишья на рынке

Четверг был первым днем на валютном рынке Украины, который прошел без особых курсовых сюрпризов. Чувствовалось, что и продавцам, и покупателям нужна передышка в их курсовых войнах. Поэтому противостояние интересов крупных игроков было недолгим и после небольшого взлета курса в первые несколько часов торгов — уже с середины дня межбанк был относительно спокойным и прогнозируемым. Настроения на рынке и у покупателей, и у продавцов остались относительно миролюбивыми, что само по себе уже удивило наблюдателей после череды достаточно серьезных курсовых колебаний последних дней. Большинство из клиентов надеется на то, что и завершающий рабочий день этой недели пройдет без сюрпризов. Даже спекулянты сегодня не особо разгулялись и предпочитали работать только в формате «в две стороны» без активных попыток раскачать курс.

В итоге, за четверг доллар подешевел на 2 копейки — с 27,93/27,95 до 27,91/27,93 гривен, а евро вырос на 3 копейки — с 33,18/33,20 до 33,21/33,23 гривен. Причем «виновником» небольшого роста котировок евровалюты опять был международный рынок, где евро подорожал до 1,1904 доллара к моменту написания статьи и завершению сессии. При относительно спокойном рынке Нацбанк на торги не выходил и особой потребности в этом явно не было.

Ход торгов:

В первые полтора часа сессии еще ощущалась определенная нервозность у покупателей, которые опасались дальнейшего роста котировок по сценарию вчерашнего дня. И с утренних 27,93/27,95 гривен доллар к 11:00 вырос до 28,00/28,02 гривен. Но уже после 11 часов спрос перестал иметь эмоциональный окрас, все успокоились, а самые «пугливые» из покупателей закрыли свои сделки и ушли с рынка.

Снизили свои аппетиты и продавцы, что привело к компромиссу по курсу в пределах 27,995/28,01 гривен к 12 часам и проседанию котировок до 27,96/27,975 к обеду. Этот уровень котировок продержался с небольшими отклонениями уже до самого окончания активной фазы торгов.
После 15 часов покупателей почти не осталось, и запоздавшие продавцы были вынуждены отдавать валюту уже дешевле. В 16:00 котировки доллара окончательно остановились на отметке 27,91/27,93, и на этом же уровне торги четверга и закончились.

Главные события 8 апреля на валютном рынке:

За четверг доллар на межбанке подешевел на 2 копейки — с утренних 27,93/27,95 до 27,91/27,93 гривен, а евро вырос на 3 копейки — с 33,18/33,20 до 33,21/33,23 гривен.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 28,0031 гривен, а официальный курс на 9 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9768 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Що стосується курсової сезонності. Курс - це один з показників, що відображає стан нашої економіки.

Нашій економіці властива висока частка аграрного сектора, який носить сезонний характер, відповідно, при таких умовах і курсова динаміка не може не мати окремих ознак сезонності, і це нормально. Це, напевно, не те, від чого потрібно намагатися позбутися. Нам це треба сприймати як даність і з цим жити, працювати", - додав Гелетій.
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