Proofy написав:Зато 12.75% это не 5% как в привате.
В приваті без проблем перейти з належною сумою в ОВДП під +11% чистими.
А можно подробнее - что такое "належна сумма" и где смотреть условия? На Межбанке сегодня какой-то п...ц. То хоть один день гнали на 10+ коп вверх, второй - на 10+ коп вниз, а сейчас уже внутри дня туда-сюда гоняют.
На 13 апреля объявлен очередной ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами
6 мес (168 дн, лимит - 0.5 млрд)
1 год (329 дн)
1.5 года (588 дн)
2 года (770 дн)
3 года (1134 дн)
и один долларовый выпуск
2 года (659 дн)
Валютных погашений на следующей неделе нет, но есть гривневые - 14 апреля - более 13 млрд грн (включая основную сумму и обслуживание). Это существенно больше, чем удавалось собрать в рамках одного аукциона в последнее время. Приведет ли потребность в средствах к повышению процентных ставок, или снова изыщутся резервы - узнаем в следующий вторник.
Четверг был первым днем на валютном рынке Украины, который прошел без особых курсовых сюрпризов. Чувствовалось, что и продавцам, и покупателям нужна передышка в их курсовых войнах. Поэтому противостояние интересов крупных игроков было недолгим и после небольшого взлета курса в первые несколько часов торгов — уже с середины дня межбанк был относительно спокойным и прогнозируемым. Настроения на рынке и у покупателей, и у продавцов остались относительно миролюбивыми, что само по себе уже удивило наблюдателей после череды достаточно серьезных курсовых колебаний последних дней. Большинство из клиентов надеется на то, что и завершающий рабочий день этой недели пройдет без сюрпризов. Даже спекулянты сегодня не особо разгулялись и предпочитали работать только в формате «в две стороны» без активных попыток раскачать курс.
В итоге, за четверг доллар подешевел на 2 копейки — с 27,93/27,95 до 27,91/27,93 гривен, а евро вырос на 3 копейки — с 33,18/33,20 до 33,21/33,23 гривен. Причем «виновником» небольшого роста котировок евровалюты опять был международный рынок, где евро подорожал до 1,1904 доллара к моменту написания статьи и завершению сессии. При относительно спокойном рынке Нацбанк на торги не выходил и особой потребности в этом явно не было.
Ход торгов:
В первые полтора часа сессии еще ощущалась определенная нервозность у покупателей, которые опасались дальнейшего роста котировок по сценарию вчерашнего дня. И с утренних 27,93/27,95 гривен доллар к 11:00 вырос до 28,00/28,02 гривен. Но уже после 11 часов спрос перестал иметь эмоциональный окрас, все успокоились, а самые «пугливые» из покупателей закрыли свои сделки и ушли с рынка.
Снизили свои аппетиты и продавцы, что привело к компромиссу по курсу в пределах 27,995/28,01 гривен к 12 часам и проседанию котировок до 27,96/27,975 к обеду. Этот уровень котировок продержался с небольшими отклонениями уже до самого окончания активной фазы торгов. После 15 часов покупателей почти не осталось, и запоздавшие продавцы были вынуждены отдавать валюту уже дешевле. В 16:00 котировки доллара окончательно остановились на отметке 27,91/27,93, и на этом же уровне торги четверга и закончились.
Главные события 8 апреля на валютном рынке:
За четверг доллар на межбанке подешевел на 2 копейки — с утренних 27,93/27,95 до 27,91/27,93 гривен, а евро вырос на 3 копейки — с 33,18/33,20 до 33,21/33,23 гривен.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 28,0031 гривен, а официальный курс на 9 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9768 гривен за доллар.
"Що стосується курсової сезонності. Курс - це один з показників, що відображає стан нашої економіки.
Нашій економіці властива висока частка аграрного сектора, який носить сезонний характер, відповідно, при таких умовах і курсова динаміка не може не мати окремих ознак сезонності, і це нормально. Це, напевно, не те, від чого потрібно намагатися позбутися. Нам це треба сприймати як даність і з цим жити, працювати", - додав Гелетій.
Пока на дневках в пределах низходящего канала, все может быть.
Отслеживаю ради интереса одну порцию покупок валюты - доллар, евро, фунт с определенной даты (два года назад). На момент наибольшая прибыль в гривне с фунта, потом доллар, потом Евро. Жаль, что в наших реалиях с фунтом тяжело - спред большой, в банках его мало, да еще англичане все время свою валюту обновляют. А вообще выгоднее всего было ничего не покупать и держать в гривне на текущих счетах.
Интервью Замглавы НБУ Гелетия. Местами интересно. Про курс - неинтересно (извините за спойлер )
Поточний рік буде складнішим за попередній: фінансові подушки безпеки бізнесу тоншають, ринки звужуються, попит на окремі товари та послуги падає до мінімумів. При цьому очевидного прогресу у виконанні програми МВФ не видно, а фінансування від інших міжнародних партнерів призупинене. Про те, як Україна долатиме другий поспіль кризовий рік, що може нам допомогти, а що, навпаки, завадити, ZN.UA поговорило із заступником голови НБУ Юрієм Гелетієм