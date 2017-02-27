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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7564756575667567

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 94
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
24%
23
27.50-28.00
49%
46
28.00-28.50
15%
14
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:А вообще выгоднее всего было ничего не покупать и держать в гривне на текущих счетах.
или пипсовать на форексе от укргаза с налогом 19,5%
vitaliian
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  #<1 ... 7564756575667567
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