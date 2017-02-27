|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:14
kluychkooleg написав:
А вообще выгоднее всего было ничего не покупать и держать в гривне на текущих счетах.
или пипсовать на форексе от укргаза с налогом 19,5%
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 6598
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1317 раз.
- Подякували: 1862 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23936
|3229365
|
|
|7428
|1772142
|
|
|785
|194034
|