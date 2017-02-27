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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:14
kluychkooleg написав:
А вообще выгоднее всего было ничего не покупать и держать в гривне на текущих счетах.
или пипсовать на форексе от укргаза с налогом 19,5%
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vitaliian
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Додано: Чет 08 кві, 2021 21:58
vitaliian написав: Investor_K написав:
1.1924USD
у нас пока ещё наливают по 33,10
Вы новенький? Первый день на ветке?
У нас на черном рынке уже несколько лет евро к доллару дешевле на 0.5%-1% чем в мире.https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... course_asc
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Zebra
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