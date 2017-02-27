Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:34

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

09.04.2021....................27,9205

Гривна укрепилась на 5.5 копеек.

Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред сверху до 1.5 копеек. Еще немного постояв, опустились на полкопейки. После 11, когда на рынок вышли основные игроки, весьму резво опустились еще на 3 копейки.

В мире доллар колеблется между вчерашними максимумами и уровнем, на котором был во время закрытия нашей вчерашней сессии. Можно говорить о стабильности.

Справочный курс встретили котировками 27.8850 - 27.9000, что на 3.5 копейки ниже открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах увеличились. Ликвидность пришла из казначейства и с суточных сертификатов. Часть ушла в наличные, поскольку в разгаре сезон обналичивания зарплат.



В среду объем МБ уменьшился с 538.5 до 524 млн, оставшись на весьма высоком уровне. Обороты чистые. Клиентский спрос увеличился и превысил сократившееся предложение. По оперативным сделкам были близки к равновесию.