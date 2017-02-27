Вы новенький? Первый день на ветке?
У нас на черном рынке уже несколько лет евро к доллару дешевле на 0.5%-1% чем в мире.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:58
Вы новенький? Первый день на ветке?
У нас на черном рынке уже несколько лет евро к доллару дешевле на 0.5%-1% чем в мире.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:36
интересный вопрос по ценам и инфляции..
год назад покупал новую технику в одном известном инет магазине, и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров
1. холодильник - был 26к сейчас 35к
2. варочная пов. было 10600 стало 12300
3. вытяжка 7999 стало 9999
4. смеситель 3к стало 4300
неслабый рост на импортные товары при стабильном курсе :0)
Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:50
Ситуйовина кагбе натякає про штучне утримання курсу ? Чи на підвищені апетити/витрати продавців ( якщо в світі ті товари не подорожчали)?
Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:56
с этими карантинами продажи думаю точно падают. Кому надо и так купит. Если уменьшением цены оборот не увеличить, то логично цену приподнять да и логистика наверняка подорожала
Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:56
Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:10
Тем временем: ОВГЗ - итоги недели
На истекающей неделе три составные части определяли динамику ОВГЗ:
а общий размер долга сократился на примерно 10 млрд грн до 1013 млрд гривен - к значениям на начало февраля.
Таким образом, приращение госдолга через механизм ОВГЗ с начала года составило порядка 15 млрд грн - темп почти втрое ниже, чем в среднем в прошлом году. Говорить о "пирамиде ОВГЗ" на этой статистике не приходится.
На следующей неделе предстоят гривневые выплаты - 14 апреля - более 13 млрд грн (включая основную сумму и обслуживание). Это существенно больше, чем удавалось собрать в рамках одного аукциона в последнее время. С другой стороны, резервы для выплат пока что отыскивались. Приведет ли потребность в средствах к повышению процентных ставок - узнаем уже в следующий вторник.
----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь:
По погашениям здесь:
По аукциону ОВГЗ здесь:
Архив официальных курсов: https://charts.finance.ua/ru/currency/official/-/1/usd
Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:18
нет, просто тут подымался вопрос что на многие импортные товары цена в $ выросла
вот и сравнил, и таки да, долларовые цены выросли на процентов 20
Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:34
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.04.2021....................27,9205
Гривна укрепилась на 5.5 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред сверху до 1.5 копеек. Еще немного постояв, опустились на полкопейки. После 11, когда на рынок вышли основные игроки, весьму резво опустились еще на 3 копейки.
В мире доллар колеблется между вчерашними максимумами и уровнем, на котором был во время закрытия нашей вчерашней сессии. Можно говорить о стабильности.
Справочный курс встретили котировками 27.8850 - 27.9000, что на 3.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились. Ликвидность пришла из казначейства и с суточных сертификатов. Часть ушла в наличные, поскольку в разгаре сезон обналичивания зарплат.
В среду объем МБ уменьшился с 538.5 до 524 млн, оставшись на весьма высоком уровне. Обороты чистые. Клиентский спрос увеличился и превысил сократившееся предложение. По оперативным сделкам были близки к равновесию.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:03
Подгон цифр
Тупо навскидку, цены в долларах
Холодильники среднего ценового диапазона -5%
Смарты -5 -15%
|