RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7564756575667567

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 95
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
24%
23
27.50-28.00
48%
46
28.00-28.50
16%
15
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:58

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:1.1924USD
у нас пока ещё наливают по 33,10

Вы новенький? Первый день на ветке?
У нас на черном рынке уже несколько лет евро к доллару дешевле на 0.5%-1% чем в мире.

https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... course_asc
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9793
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1323 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:36

интересный вопрос по ценам и инфляции..

год назад покупал новую технику в одном известном инет магазине, и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров

1. холодильник - был 26к сейчас 35к
2. варочная пов. было 10600 стало 12300
3. вытяжка 7999 стало 9999
4. смеситель 3к стало 4300


неслабый рост на импортные товары при стабильном курсе :0)
Xenon
 
Повідомлень: 3675
З нами з: 25.02.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:50

  Xenon написав:интересный вопрос по ценам и инфляции..

год назад покупал новую технику в одном известном инет магазине, и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров

1. холодильник - был 26к сейчас 35к
2. варочная пов. было 10600 стало 12300
3. вытяжка 7999 стало 9999
4. смеситель 3к стало 4300


неслабый рост на импортные товары при стабильном курсе :0)

Ситуйовина кагбе натякає про штучне утримання курсу ? Чи на підвищені апетити/витрати продавців ( якщо в світі ті товари не подорожчали)?
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9979
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2615 раз.
Подякували: 2024 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:56

  alex10 написав:
  Xenon написав:интересный вопрос по ценам и инфляции..

год назад покупал новую технику в одном известном инет магазине, и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров

1. холодильник - был 26к сейчас 35к
2. варочная пов. было 10600 стало 12300
3. вытяжка 7999 стало 9999
4. смеситель 3к стало 4300


неслабый рост на импортные товары при стабильном курсе :0)

Ситуйовина кагбе натякає про штучне утримання курсу ? Чи на підвищені апетити/витрати продавців ( якщо в світі ті товари не подорожчали)?

с этими карантинами продажи думаю точно падают. Кому надо и так купит. Если уменьшением цены оборот не увеличить, то логично цену приподнять :lol: да и логистика наверняка подорожала
clash
 
Повідомлень: 337
З нами з: 30.01.21
Подякував: 78 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:56

  Xenon написав: и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров

А зачем ? Собрались покупать ещё такой же комплект ? При желании можно найти товары которые за год подешевели, но меня не просите - лень.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 665
З нами з: 23.01.16
Подякував: 3365 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:10

Тем временем: ОВГЗ - итоги недели

На истекающей неделе три составные части определяли динамику ОВГЗ:

  • начавшийся исход нерезидентов (на сегодняшний день - минус 2.85 млрд с прошлой пятницы)
  • малоудачный аукцион 06 апреля (привлечено 1.09 млрд)
  • выплаты 08 апреля 372 млн долл (из них 366 - погашение)
В результате, в разрезе классов держателей, бумаги перераспределились следующим образом (по номинальной стоимости):

Зображення

а общий размер долга сократился на примерно 10 млрд грн до 1013 млрд гривен - к значениям на начало февраля.

Таким образом, приращение госдолга через механизм ОВГЗ с начала года составило порядка 15 млрд грн - темп почти втрое ниже, чем в среднем в прошлом году. Говорить о "пирамиде ОВГЗ" на этой статистике не приходится.

На следующей неделе предстоят гривневые выплаты - 14 апреля - более 13 млрд грн (включая основную сумму и обслуживание). Это существенно больше, чем удавалось собрать в рамках одного аукциона в последнее время. С другой стороны, резервы для выплат пока что отыскивались. Приведет ли потребность в средствах к повышению процентных ставок - узнаем уже в следующий вторник.

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
Архив официальных курсов: https://charts.finance.ua/ru/currency/official/-/1/usd
headshaker
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2883 раз.
Подякували: 1494 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:18

  Игорь написав:
  Xenon написав: и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров

А зачем ? Собрались покупать ещё такой же комплект ? При желании можно найти товары которые за год подешевели, но меня не просите - лень.

нет, просто тут подымался вопрос что на многие импортные товары цена в $ выросла
вот и сравнил, и таки да, долларовые цены выросли на процентов 20
Xenon
 
Повідомлень: 3675
З нами з: 25.02.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:34

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.04.2021....................27,9205
Гривна укрепилась на 5.5 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред сверху до 1.5 копеек. Еще немного постояв, опустились на полкопейки. После 11, когда на рынок вышли основные игроки, весьму резво опустились еще на 3 копейки.
В мире доллар колеблется между вчерашними максимумами и уровнем, на котором был во время закрытия нашей вчерашней сессии. Можно говорить о стабильности.
Справочный курс встретили котировками 27.8850 - 27.9000, что на 3.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились. Ликвидность пришла из казначейства и с суточных сертификатов. Часть ушла в наличные, поскольку в разгаре сезон обналичивания зарплат.

В среду объем МБ уменьшился с 538.5 до 524 млн, оставшись на весьма высоком уровне. Обороты чистые. Клиентский спрос увеличился и превысил сократившееся предложение. По оперативным сделкам были близки к равновесию.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5726
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3890 раз.
Подякували: 11443 раз.
 
Профіль
28
11
28
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:03

  clash написав:
  alex10 написав:
  Xenon написав:интересный вопрос по ценам и инфляции..

год назад покупал новую технику в одном известном инет магазине, и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров

1. холодильник - был 26к сейчас 35к
2. варочная пов. было 10600 стало 12300
3. вытяжка 7999 стало 9999
4. смеситель 3к стало 4300


неслабый рост на импортные товары при стабильном курсе :0)

Ситуйовина кагбе натякає про штучне утримання курсу ? Чи на підвищені апетити/витрати продавців ( якщо в світі ті товари не подорожчали)?

с этими карантинами продажи думаю точно падают. Кому надо и так купит. Если уменьшением цены оборот не увеличить, то логично цену приподнять :lol: да и логистика наверняка подорожала


Подгон цифр

Тупо навскидку, цены в долларах

Холодильники среднего ценового диапазона -5%
Смарты -5 -15%

Зображення

Зображення
ЧИА
 
Повідомлень: 566
З нами з: 25.12.16
Подякував: 138 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7564756575667567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Starikan і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2392, 2393, 2394
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
23939 3230522
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 кві, 2021 11:43
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 741, 742, 743
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7428 1772344
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 16:32
vovan_prm
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 77, 78, 79
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
785 194136
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 05:54
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.