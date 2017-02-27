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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7565756675677568

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 96
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
24%
23
27.50-28.00
48%
46
28.00-28.50
16%
15
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:38

  clash написав:ЧИА цены на такие телефоны то вооообще далеко от валютного рынка :D при относительной курсовой стабильности. неинтересно :lol:


Первоисточник без цифр заявил, что заметил рост цен на импортную технику
Я привел цифры, показывающие, что это неправда

Было утверждение, что у нас скрытая инфляция в долларах, что курс искусственно занижен
Я показал, что это не так
Вроде как по теме )
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:47

  clash написав:ЧИА цены на такие телефоны то вооообще далеко от валютного рынка :D при относительной курсовой стабильности. неинтересно :lol:
когда выходит новая модель брендового смарта ценник на него космос, все хотят заработать, потом постепенно цена падает до уровня главных конкурентов, иногда в 2-3 раза.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:56

  vitaliian написав:
  clash написав:ЧИА цены на такие телефоны то вооообще далеко от валютного рынка :D при относительной курсовой стабильности. неинтересно :lol:
когда выходит новая модель брендового смарта ценник на него космос, все хотят заработать, потом постепенно цена падает до уровня главных конкурентов, иногда в 2-3 раза.


Если внимательно посмотреть на модели, то там нет новинок и есть 3 конкурента примерно одинаковых характеристик, т.е. цены год назад уже были стабилизированы

Но это не отменяет основного принципа - цены в долларах на технику падают со временем даже после стабилизации, пока модель не снимут с продаж
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:58

ЧИА Решено :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:02

  ЧИА написав:
Первоисточник без цифр заявил, что заметил рост цен на импортную технику
Я привел цифры, показывающие, что это неправда

Было утверждение, что у нас скрытая инфляция в долларах, что курс искусственно занижен
Я показал, что это не так
Вроде как по теме )

рост на импорт в валюте минимум на 20% (даже на китайщину!)

1.
Зображення

цена сейчас
https://bt.rozetka.com.ua/whirlpool_sp4 ... p87249784/

2.
Зображення

https://bt.rozetka.com.ua/faber_inca_lu ... p56368878/

https://bt.rozetka.com.ua/electrolux_ip ... p56342508/

3.
Зображення

https://rozetka.com.ua/zenit_846801/p74312091/
Востаннє редагувалось Xenon в П'ят 09 кві, 2021 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:04

Xenon то Чечёткин :lol: ему и эквайринг дорого :lol:
капец. я реально думал, что будет, пусть не ракета, но какой-нибудь воздушный змей, а тут такая нудьга, что аж валютная ветка цены обсуждает на розетке :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:10

  Xenon написав:рост на импорт в валюте минимум на 20% (даже на китайщину!)


Розетка не показатель

https://comtrading.ua/prod-varochnaya-poverkhnost-electrolux-ipe6453kf-180629/?utm_campaign=6&utm_content=180629&utm_medium=cpc&utm_source=Hotline&utm_term=Electrolux_IPE6453KF_IPE6453KF

http://pointq.com.ua/whirlpool_sp40_802_eu.html

По последней ссылке цена в 1.5 раза ниже розетки )
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:15

  ЧИА написав:
  Xenon написав:рост на импорт в валюте минимум на 20% (даже на китайщину!)


Розетка не показатель

https://comtrading.ua/prod-varochnaya-poverkhnost-electrolux-ipe6453kf-180629/?utm_campaign=6&utm_content=180629&utm_medium=cpc&utm_source=Hotline&utm_term=Electrolux_IPE6453KF_IPE6453KF

http://pointq.com.ua/whirlpool_sp40_802_eu.html

По последней ссылке цена в 1.5 раза ниже розетки )

ну да, "контрабас" никуда не делся к сожалению (год назад на таких сайтах цены были тоже ниже розетковских на 15-20%)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:17

  clash написав:ЧИА Решено :lol:


Закрыл тему цен на технику и розетку )
Таки к валюте это относится косвенно
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Xenon написав:вот и сравнил, и таки да, долларовые цены выросли на процентов 20

Так можливо техніка з Європи?Курс євро з інфляцією за рік якраз близько 20% і виріс.
stryzhko
 
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