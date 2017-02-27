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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:38
clash написав:ЧИА
цены на такие телефоны то вооообще далеко от валютного рынка
при относительной курсовой стабильности. неинтересно
Первоисточник без цифр заявил, что заметил рост цен на импортную технику
Я привел цифры, показывающие, что это неправда
Было утверждение, что у нас скрытая инфляция в долларах, что курс искусственно занижен
Я показал, что это не так
Вроде как по теме )
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ЧИА
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:56
vitaliian написав: clash написав:ЧИА
цены на такие телефоны то вооообще далеко от валютного рынка
при относительной курсовой стабильности. неинтересно
когда выходит новая модель брендового смарта ценник на него космос, все хотят заработать, потом постепенно цена падает до уровня главных конкурентов, иногда в 2-3 раза.
Если внимательно посмотреть на модели, то там нет новинок и есть 3 конкурента примерно одинаковых характеристик, т.е. цены год назад уже были стабилизированы
Но это не отменяет основного принципа - цены в долларах на технику падают со временем даже после стабилизации, пока модель не снимут с продаж
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ЧИА
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:58
ЧИА
Решено
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clash
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:02
ЧИА написав:
Первоисточник без цифр заявил, что заметил рост цен на импортную технику
Я привел цифры, показывающие, что это неправда
Было утверждение, что у нас скрытая инфляция в долларах, что курс искусственно занижен
Я показал, что это не так
Вроде как по теме )
рост на импорт в валюте минимум на 20% (даже на китайщину!)
1.
цена сейчасhttps://bt.rozetka.com.ua/whirlpool_sp4 ... p87249784/
2. https://bt.rozetka.com.ua/faber_inca_lu ... p56368878/https://bt.rozetka.com.ua/electrolux_ip ... p56342508/
3. https://rozetka.com.ua/zenit_846801/p74312091/
Востаннє редагувалось Xenon
в П'ят 09 кві, 2021 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:04
Xenon
то Чечёткин
ему и эквайринг дорого
капец. я реально думал, что будет, пусть не ракета, но какой-нибудь воздушный змей, а тут такая нудьга, что аж валютная ветка цены обсуждает на розетке
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clash
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:10
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ЧИА
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:15
ну да, "контрабас" никуда не делся к сожалению (год назад на таких сайтах цены были тоже ниже розетковских на 15-20%)
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Xenon
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:17
clash написав:ЧИА
Решено
Закрыл тему цен на технику и розетку )
Таки к валюте это относится косвенно
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ЧИА
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:40
Xenon написав:вот и сравнил, и таки да, долларовые цены выросли на процентов 20
Так можливо техніка з Європи?Курс євро з інфляцією за рік якраз близько 20% і виріс.
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stryzhko
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