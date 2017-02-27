Вы новенький? Первый день на ветке?
У нас на черном рынке уже несколько лет евро к доллару дешевле на 0.5%-1% чем в мире.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:58
Вы новенький? Первый день на ветке?
У нас на черном рынке уже несколько лет евро к доллару дешевле на 0.5%-1% чем в мире.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:10
Тем временем: ОВГЗ - итоги недели
На истекающей неделе три составные части определяли динамику ОВГЗ:
а общий размер долга сократился на примерно 10 млрд грн до 1013 млрд гривен - к значениям на начало февраля.
Таким образом, приращение госдолга через механизм ОВГЗ с начала года составило порядка 15 млрд грн - темп почти втрое ниже, чем в среднем в прошлом году. Говорить о "пирамиде ОВГЗ" на этой статистике не приходится.
На следующей неделе предстоят гривневые выплаты - 14 апреля - более 13 млрд грн (включая основную сумму и обслуживание). Это существенно больше, чем удавалось собрать в рамках одного аукциона в последнее время. С другой стороны, резервы для выплат пока что отыскивались. Приведет ли потребность в средствах к повышению процентных ставок - узнаем уже в следующий вторник.
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Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь:
По погашениям здесь:
По аукциону ОВГЗ здесь:
Архив официальных курсов: https://charts.finance.ua/ru/currency/official/-/1/usd
Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:34
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.04.2021....................27,9205
Гривна укрепилась на 5.5 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред сверху до 1.5 копеек. Еще немного постояв, опустились на полкопейки. После 11, когда на рынок вышли основные игроки, весьму резво опустились еще на 3 копейки.
В мире доллар колеблется между вчерашними максимумами и уровнем, на котором был во время закрытия нашей вчерашней сессии. Можно говорить о стабильности.
Справочный курс встретили котировками 27.8850 - 27.9000, что на 3.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились. Ликвидность пришла из казначейства и с суточных сертификатов. Часть ушла в наличные, поскольку в разгаре сезон обналичивания зарплат.
В среду объем МБ уменьшился с 538.5 до 524 млн, оставшись на весьма высоком уровне. Обороты чистые. Клиентский спрос увеличился и превысил сократившееся предложение. По оперативным сделкам были близки к равновесию.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:04
Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:05
Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:19
Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:55
Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:59
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.04.2021.........12.04.2021
дата розрахунку..............08.04.2021..........09.04.2021
Євро.................................33,2266...............33,1522...-0.22%
Долар США......................27,9768...................27,9094...-0.24%
После полудня гривна еще укрепилась чуть более, чем на копейку.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред сверху до 1.5 копеек. Еще немного постояв, опустились на полкопейки. После 11, когда на рынок вышли основные игроки, весьму резво опустились еще на 3 копейки.
В мире доллар колеблется между вчерашними максимумами и уровнем, на котором был во время закрытия нашей вчерашней сессии. Можно говорить о стабильности.
Справочный курс встретили котировками 27.8850 - 27.9000, что на 3.5 копейки ниже открытия.
Перед обедом настроение поменялось - выросли на копейку. После обеда выросли еще на 1.5 копейки, расширили спред до 2 копеек и остановились. Похоже, что на этом торговля и закончилась.
В мире доллар сохраняет спокойствие.
Официальный курс встретили котировками 27.9100 - 27.9300. За день опустились на 1 копейку относительно открытия, вернувшись к уровню вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 27.2598 (+6) +65
2019 - 26.6961 (+5) +121
2018 - 26.0270 (-4)
2017 - 26.9740 (-13)
С начала недели НБУ интервенций не проводил, сегодня поводов для выхода совсем не видно, поэтому еще до выхода официальной статистики рискну объявить интервенции несостоявшимися
С начала года чистая покупка валюты на МБ, осуществленная регулятором в рамках валютных интервенций, осуществляемых с целью недопущения резких колебаний курса, составила $220.5 млн. Информация справочная, для предсказания курса или оценки общего состояния экономики не предназначена.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:03
Спасибо за очистку ветки от флуда )
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