Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:59

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............09.04.2021.........12.04.2021дата розрахунку..............08.04.2021..........09.04.2021Євро.................................33,2266...............33,1522...-0.22%Долар США......................27,9768......................-0.24%После полудня гривна еще укрепилась чуть более, чем на копейку.Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред сверху до 1.5 копеек. Еще немного постояв, опустились на полкопейки. После 11, когда на рынок вышли основные игроки, весьму резво опустились еще на 3 копейки.В мире доллар колеблется между вчерашними максимумами и уровнем, на котором был во время закрытия нашей вчерашней сессии. Можно говорить о стабильности.Справочный курс встретили котировками 27.8850 - 27.9000, что на 3.5 копейки ниже открытия.Перед обедом настроение поменялось - выросли на копейку. После обеда выросли еще на 1.5 копейки, расширили спред до 2 копеек и остановились. Похоже, что на этом торговля и закончилась.В мире доллар сохраняет спокойствие.Официальный курс встретили котировками 27.9100 - 27.9300. За день опустились на 1 копейку относительно открытия, вернувшись к уровню вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2020 - 27.2598 (+6) +652019 - 26.6961 (+5) +1212018 - 26.0270 (-4)2017 - 26.9740 (-13)С начала недели НБУ интервенций не проводил, сегодня поводов для выхода совсем не видно, поэтому еще до выхода официальной статистики рискну объявить интервенции несостоявшимисяС начала года чистая покупка валюты на МБ, осуществленная регулятором в рамках валютных интервенций, осуществляемых с целью недопущения резких колебаний курса, составила $220.5 млн. Информация справочная, для предсказания курса или оценки общего состояния экономики не предназначена.