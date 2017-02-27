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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7565756675677568

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 97
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
24%
23
27.50-28.00
48%
47
28.00-28.50
15%
15
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:33

Итоги недели (с 02.04 по 09.04):

- банки -2.221 млрд грн;
- юрлица -2.245 млрд грн;
- физлица -0.793 млрд грн;
- нерезиденты -2.990 млрд грн;
- НБУ, тер. громады - без изменений;

- в гривне +1.036 млрд грн;
- в валюте -9.285 млрд грн.

Всего: -8.249 млрд грн.

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение за неделю), млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга, в разрезе валют (изменение за неделю), млн грн
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В полном разрешении:
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:55

andrein
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  andrein написав:

Це ж архівне відео.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ой КАК ЧЕСАЛОСЬ СЕГОДНЯ КУПИТЬ баксов ..., не купил
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:18

  Vadim V написав:Ой КАК ЧЕСАЛОСЬ СЕГОДНЯ КУПИТЬ баксов ..., не купил


Captain Obvious
 
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