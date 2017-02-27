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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:33
Итоги недели (с 02.04 по 09.04):
- банки -2.221
млрд грн;
- юрлица -2.245
млрд грн;
- физлица -0.793
млрд грн;
- нерезиденты -2.990
млрд грн;
- НБУ, тер. громады - без изменений;
- в гривне +1.036
млрд грн;
- в валюте -9.285
млрд грн.
Всего: -8.249
млрд грн.ОВГЗ по сумме основного долга (изменение за неделю), млн грнОВГЗ по сумме основного долга, в разрезе валют (изменение за неделю), млн грнВ полном разрешении:
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Striker
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:55
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andrein
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:07
andrein написав:
Це ж архівне відео.
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:29
Ой КАК ЧЕСАЛОСЬ СЕГОДНЯ КУПИТЬ баксов ..., не купил
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Vadim V
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:18
Vadim V написав:
Ой КАК ЧЕСАЛОСЬ СЕГОДНЯ КУПИТЬ баксов ..., не купил
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Captain Obvious
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