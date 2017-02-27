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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:33
Итоги недели (с 02.04 по 09.04):
- банки -2.221
млрд грн;
- юрлица -2.245
млрд грн;
- физлица -0.793
млрд грн;
- нерезиденты -2.990
млрд грн;
- НБУ, тер. громады - без изменений;
- в гривне +1.036
млрд грн;
- в валюте -9.285
млрд грн.
Всего: -8.249
млрд грн.ОВГЗ по сумме основного долга (изменение за неделю), млн грнОВГЗ по сумме основного долга, в разрезе валют (изменение за неделю), млн грнВ полном разрешении:
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:55
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andrein
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:07
andrein написав:
Це ж архівне відео.
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:29
Ой КАК ЧЕСАЛОСЬ СЕГОДНЯ КУПИТЬ баксов ..., не купил
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Vadim V
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:18
Vadim V написав:
Ой КАК ЧЕСАЛОСЬ СЕГОДНЯ КУПИТЬ баксов ..., не купил
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Captain Obvious
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:41
Vadim V написав:
Ой КАК ЧЕСАЛОСЬ СЕГОДНЯ КУПИТЬ баксов ..., не купил
Всем Добрый Вечер !
Мне тоже очень хотелось подкупить .
Не знаю почему , но не купил !?!
Я все думаю про военную развязку и сам себе задаю вопрос , а какая денежная единица будет выгодней в случае возникновения конфликта ?
И вот честно , ни ...уя не понимаю власть .....
Вы или мобилизацию объявите , оружие раздайте , скоординируйте людей , дайте направление !
Нет СУКО , шмыгают по не знаю где, и что то просят .
НИ КОМУ МЫ НЕ НУЖНЫ !
ВСЕ ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ САМИМ .
Даже оружие где то брать .
Такие они ....удаки !!!
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холява
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:52
холява написав:
НИ КОМУ МЫ НЕ НУЖНЫ !
ВСЕ ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ САМИМ .
Даже оружие где то брать .
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ruvex
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:10
ruvex написав: холява написав:
НИ КОМУ МЫ НЕ НУЖНЫ !
ВСЕ ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ САМИМ .
Даже оружие где то брать .
Я не знаю что мне дадут в руки ..... может и парабеллум ....
Самое нужное , что люди должны ЗНАТЬ , что делать .
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 23:14
холява написав: Vadim V написав:
Ой КАК ЧЕСАЛОСЬ СЕГОДНЯ КУПИТЬ баксов ..., не купил
Я все думаю про военную развязку и сам себе задаю вопрос , а какая денежная единица будет выгодней в случае возникновения конфликта ?
Соль, спички, патроны, тушенка... Ну, и золото, возможно, единственное сохранит ценность, если удастся не потерять его во время войны.
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hxbbgaf
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Додано: Суб 10 кві, 2021 06:28
hxbbgaf написав: холява написав: Vadim V написав:
Ой КАК ЧЕСАЛОСЬ СЕГОДНЯ КУПИТЬ баксов ..., не купил
Я все думаю про военную развязку и сам себе задаю вопрос , а какая денежная единица будет выгодней в случае возникновения конфликта ?
Соль, спички, патроны, тушенка... Ну, и золото, возможно, единственное сохранит ценность, если удастся не потерять его во время войны.
золото, недвижимость, валюта заграницей или как минимум во Львовской-Тернопольской области, думаю туда они не полезут. Золото в зоне боевых действий стрёмный актив, обыски, мародёрство.
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