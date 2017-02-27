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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 кві, 2021 06:31
холява написав: Vadim V написав:
Ой КАК ЧЕСАЛОСЬ СЕГОДНЯ КУПИТЬ баксов ..., не купил
Всем Добрый Вечер !
Мне тоже очень хотелось подкупить .
Не знаю почему , но не купил !?!
Я все думаю про военную развязку и сам себе задаю вопрос , а какая денежная единица будет выгодней в случае возникновения конфликта ?
И вот честно , ни ...уя не понимаю власть .....
Вы или мобилизацию объявите , оружие раздайте , скоординируйте людей , дайте направление !
Нет СУКО , шмыгают по не знаю где, и что то просят .
НИ КОМУ МЫ НЕ НУЖНЫ !
ВСЕ ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ САМИМ .
Даже оружие где то брать .
Такие они ....удаки !!!
так сто сигривней делать?
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