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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7566756775687569

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 98
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
23%
23
27.50-28.00
48%
47
28.00-28.50
16%
16
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 06:31

  холява написав:
  Vadim V написав:Ой КАК ЧЕСАЛОСЬ СЕГОДНЯ КУПИТЬ баксов ..., не купил



Всем Добрый Вечер !

Мне тоже очень хотелось подкупить .
Не знаю почему , но не купил !?!

Я все думаю про военную развязку и сам себе задаю вопрос , а какая денежная единица будет выгодней в случае возникновения конфликта ?

И вот честно , ни ...уя не понимаю власть .....
Вы или мобилизацию объявите , оружие раздайте , скоординируйте людей , дайте направление !
Нет СУКО , шмыгают по не знаю где, и что то просят .

НИ КОМУ МЫ НЕ НУЖНЫ !
ВСЕ ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ САМИМ .

Даже оружие где то брать .


Такие они ....удаки !!!
так сто сигривней делать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС


у людей поехала кукуха 5 апреля они издают указы со сроком исполнения до 1 апреля.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:16

Одесса - город герой, с праздником!!!
чик
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:33

холява
о таких вещах надо было беспокоиться в 14 году...
а пока:
Иранские военные клянутся в поддержке России в случае нападения на Донбасс, сообщает иранское национальное телевидение. Иран также представляет баллистическую ракету «Сумар», которая может «нацеливаться на Украину и многие другие страны НАТО»
Турция сообщила России, что военные корабли США пройдут в Черное море для поддержки Украины в соответствии с конвенцией Монтрё. После этого Путин созвонился с Эрдоганом. А перед приездом Зеленского в Турцию, они обсудили еще и эскалацию на востоке Украины.
edvardd
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