|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 кві, 2021 06:31
холява написав: Vadim V написав:
Ой КАК ЧЕСАЛОСЬ СЕГОДНЯ КУПИТЬ баксов ..., не купил
Всем Добрый Вечер !
Мне тоже очень хотелось подкупить .
Не знаю почему , но не купил !?!
Я все думаю про военную развязку и сам себе задаю вопрос , а какая денежная единица будет выгодней в случае возникновения конфликта ?
И вот честно , ни ...уя не понимаю власть .....
Вы или мобилизацию объявите , оружие раздайте , скоординируйте людей , дайте направление !
Нет СУКО , шмыгают по не знаю где, и что то просят .
НИ КОМУ МЫ НЕ НУЖНЫ !
ВСЕ ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ САМИМ .
Даже оружие где то брать .
Такие они ....удаки !!!
так сто сигривней делать?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6326
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 556 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 кві, 2021 07:55
у людей поехала кукуха 5 апреля они издают указы со сроком исполнения до 1 апреля.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 6624
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1318 раз.
- Подякували: 1864 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 кві, 2021 08:16
Одесса - город герой, с праздником!!!
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6246
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5043 раз.
- Подякували: 743 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 10 кві, 2021 08:33
холява
о таких вещах надо было беспокоиться в 14 году...
а пока:
Иранские военные клянутся в поддержке России в случае нападения на Донбасс, сообщает иранское национальное телевидение. Иран также представляет баллистическую ракету «Сумар», которая может «нацеливаться на Украину и многие другие страны НАТО»
Турция сообщила России, что военные корабли США пройдут в Черное море для поддержки Украины в соответствии с конвенцией Монтрё. После этого Путин созвонился с Эрдоганом. А перед приездом Зеленского в Турцию, они обсудили еще и эскалацию на востоке Украины.
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6522
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 1639 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 кві, 2021 09:43
чик написав:Одесса - город герой, с праздником!!!
Так точно!
-
Binimovich
-
-
- Повідомлень: 4025
- З нами з: 24.01.14
- Подякував: 830 раз.
- Подякували: 632 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 кві, 2021 10:15
Соотношение реальных активов ( по оценкам Банк Оф Америка) таких как земля, сырье, металлы и др. по отношению к финансовым активам ( акции, облигации и.т.п) достигает рекордно низких значений. Реальные активы практически ни чего не стоят на фоне финансовых виртуальных активов
Доллар ждет гиперинфляция
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11154
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bevzaalex
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23976
|3234206
|
|
|786
|194743
|
П'ят 09 кві, 2021 22:17
Успіх
|
|7428
|1772705
|
|